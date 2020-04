Yvan Muller se confie dans le podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear

-

Le dernier épisode de la série de podcasts WTCR Fast Talk présentée par Goodyear et animée par Martin Haven est maintenant disponible avec Yvan Muller, la légende du supertourisme, invité spécial de cette semaine.

Un podcast divisé en deux parties, la deuxième étant disponible à partir de 12h00 CET le vendredi 24 avril. Le champion français âgé de 50 ans, qui pilotera pour Cyan Racing Lynk & Co en WTCR en 2020, aborde les sujets suivants dans la première partie :



Faire face à la vie en isolement à la maison et au travail



Comment l'amour du sport automobile a pris le dessus chez les Muller



Pourquoi Didier Pironi représentait-il plus que Jean Tigana pour Muller dans sa jeunesse



Apprendre à conduire assis sur les genoux de sa sœur Cathy Muller



Comment la Formule 1 a été l'objectif à ses débuts



Piloter à 300 km/h en Formule 2 britannique était "super-cool" mais "fou".



Le passage aux voitures de tourisme



Jouer un rôle de soutien en Italie



L'ère du championnat britannique de voitures de tourisme



Combat avec les chefs de l'équipe Vauxhall



Enseignements tirés pour son rôle de team manager



De la réticence à la domination en course sur la glace



Comment un bannissement peut mener au Dakar



Le temps d'une aventure mondiale avec SEAT



Cliquezicipour écouter le podcast WTCRFast Talkou suivez ce lien :https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

