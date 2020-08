Reconnu pour la recherche et le développement de jeunes talents, avec comme pilote phare Norbert Michelisz, lequel a débuté en tant que simracer avant de passer en championnat du monde de supertourisme et de décrocher la Coupe du monde WTCC en 2012 et 2015 avec la structure hongroise, le Zengő Motorsport s'apprête à lancer la toute nouvelle CUPRA Leon en WTCR.



"Zengő Motorsport fait partie du WTCC et maintenant du WTCR depuis 2010", a déclaré le directeur de l'équipe, Zoltán Zengő. "Nous n'avons pas pu commencer la saison en 2019, mais nous espérons pouvoir être là dans les années à venir. Mon rêve et mon objectif est de décrocher un nouveau titre mondial avec un pilote et une équipe hongroise, comme nous l'avons fait avec Norbert Michelisz lorsqu'il a remporté le trophée WTCC. Mais je ne serai pas triste si Mikel Azcona atteint également cet objectif !"



La signature de Mikel Azcona, gage d'expérience et de vitesse sur la nouvelle CUPRA

L'Espagnol Mikel Azcona, 24 ans, constitue un apport important à l'équipe Zengő Motorsport. L'ancien champion d'Europe de TCR a terminé sixième au classement WTCR de la saison dernière, avec une victoire décisive au Portugal, point culminant d'une impressionnante première saison au niveau mondial. "Mikel est encore jeune mais il a beaucoup d'expérience", a déclaré Zengő. "Nous espérons atteindre de grands objectifs et de bons résultats avec lui, mais nous avons aussi besoin qu'il transmette sa connaissance de la nouvelle CUPRA à notre équipe et à nos pilotes, car il connaît déjà la voiture".



Kismarty-Lechner vit son rêve avec Zengő

Gábor Kismarty-Lechner, 43 ans, s'engage dans la WTCR en tant que champion hongrois en titre des voitures de tourisme, un titre qu'il a obtenu grâce à Zengő Motorsport. "C'est un pilote très expérimenté qui transmet un message très fort à tout le monde, à savoir qu'une personne de son âge peut atteindre ses objectifs", a déclaré Zengő.



De grands espoirs pour le candidat au titre de meilleur Rookie, Boldizs

"Nous avons trois brillants pilotes, dont notre pilote Rookie, Bence Boldizs, pour qui nous avons de grands espoirs et que nous considérons comme un futur champion potentiel", a déclaré Zengő au sujet de sa recrue de 23 ans. "La mission de Zengő Motorsport est de donner une chance à de jeunes pilotes talentueux comme Bence. Il est notre pilote débutant et, comme tous nos pilotes, nous pensons qu'il peut apprendre rapidement et atteindre nos objectifs".



Une saison chargée en perspective en WTCR

"Nous prévoyons de récupérer nos nouvelles CUPRA la première semaine de septembre, ce qui rend le début de la saison encore plus difficile car nous n'aurons pas le temps de tester les voitures", explique Zoltán Zengő. "Ce sera une saison chargée, avec beaucoup de travail à faire sur le plan logistique. Mais nous sommes impatients de nous mettre en piste pour nous battre et courir contre les autres équipes".



Un soutien vital du groupe MOL

Zoltán Zengő a souligné l'importance du soutien du groupe MOL, la compagnie pétrolière et gazière hongroise. "Il est très important de mentionner le soutien que nous recevons de MOL", a-t-il déclaré. "Ils nous aident à atteindre nos objectifs".



TROIS QUESTIONS À MIKEL AZCONA

Vous avez tardé à annoncer votre programme WTCR pour 2020, pourquoi ?

"Il y a deux semaines, je pensais que je ne piloterais pas cette année en WTCR, mais finalement nous avons conclu un accord avec Zengő Motorsport et je me sens vraiment, vraiment heureux. Depuis que j'ai terminé la dernière saison en Malaisie, j'ai commencé à préparer l'année 2020. Je sais que le WTCR est le plus haut niveau de voitures de tourisme avec beaucoup de très bons pilotes. Mais je dois profiter de cette opportunité comme si c'était la dernière".



Vous sentez-vous prêt ?

"Nous irons sur le premier meeting sans essais, alors que toutes les autres équipes auront effectué des essais comme d'habitude. Je ne me sens pas si mal que ça parce que ce qui est bien pour moi, c'est que je peux m'adapter à chaque instant à chaque piste, très rapidement. Et nous avons la nouvelle CUPRA, une voiture qui a été faite pour le WTCR".



Que pouvez-vous viser cette année ?

"Nous avons terminé la saison 2019 à un très haut niveau et c'est la raison pour laquelle j'étais très motivé pour rouler à nouveau en 2020 parce que je connais les pistes, la série, et je crois que je peux pousser un peu plus loin. Et c'est très important pour moi d'avoir une course à domicile au MotorLand Aragón".



TROIS QUESTIONS À BENCE BOLDIZS

Que signifie pour vous la possibilité de rouler pour Zengő en WTCR ?

"C'est un plaisir d'être ici, de faire la course contre ces pilotes légendaires, de rouler avec le Zengő Motorsport, une équipe qui a une histoire dans le domaine des courses de voitures de tourisme. Je suis tellement reconnaissant à l'équipe, à ma famille, c'est vraiment un miracle que cela se produise".



Quel effet cela fait-il de piloter pour l'ancienne équipe de Norbert Michelisz ?

"C'est Zoltán Zengő qui a choisi Norbert Michelisz et maintenant ce dernier est le roi du WTCR. J'étais vraiment heureux quand il a gagné le championnat, c'était un jour émouvant pour tous les Hongrois".



Quel est votre objectif pour la saison 2020 ?

"La Suzuki que j'ai utilisée pour la course comptait 100 ch, la voiture du TCR est de 360 ch, donc c'est un grand pas en avant pour moi. Pour les deux premières courses, le plus important est d'en apprendre le plus possible car nous sommes en phase d'apprentissage en ce moment et les résultats ne sont pas le plus important".



TROIS QUESTIONS À GÁBOR KISMARTY-LECHNER

Parvenez-vous à réaliser que dans quelques semaines vous ferez vos débuts dans le WTCR ?

"J'ai presque 44 ans et je vais faire mes débuts en WTCR cette année. Je pense que mon exemple montre qu'il n'est jamais trop tard si vous avez un grand rêve. Merci à Zengő Motorsport pour cette opportunité".



Quelle est votre expérience ?

"Je fais de la course depuis 20 ans, principalement des courses d'endurance, mais j'ai beaucoup appris à conduire des voitures de tourisme ces dernières années. Je connais certains circuits et je fais beaucoup de fitness, beaucoup de sport pour être prêt".



Quel genre de pilote êtes-vous ?

"Je suis un pilote qui peut s'améliorer et qui est prêt à apprendre. J'ai encore beaucoup à apprendre pour être compétitif dans le monde du WTCR. Mais je suis prêt à apprendre. Je n'ai pas de grandes attentes pour la première année, mais je ferai de mon mieux et je soutiendrai mes jeunes coéquipiers Mikel Azcona et Bence Boldizs".