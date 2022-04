L'équipe Zengő Motorsport, déjà vainqueur de plusieurs courses en WTCR - FIA World Touring Car Cup par le passé, resserre ses rangs en misant sur deux pilotes en 2022.

Après avoir terminé la saison 2021 du WTCR avec deux victoires, l'équipe hongroise a réduit ses efforts de quatre à deux voitures, reconduisant l'ancien vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme FIA Rob Huff, et intégrant Dániel Nagy pour piloter ses voitures de course CUPRA Leon Competición équipées de Goodyear.



Et avec le début de la saison 2022 qui arrive dans les rues de Pau avec la WTCR Clean Fuels For All Race of France la semaine prochaine (7-8 mai), la confiance de Zengő Motorsport est élevée.



"Je ne veux pas dire ce que nous pouvons réaliser car nous verrons à la fin de la saison, mais nous sommes très confiants avec nos deux pilotes, Rob Huff et Dani Nagy", a déclaré le directeur de l'équipe Zengő Motorsport, Zoltán Zengő. "Nous avons l'expérience, le talent et les connaissances de Huffy et nous savons qu'il peut extraire beaucoup de choses de la voiture et de lui-même. En même temps, il va motiver Dani et il va l'aider à se développer. Nous pensons que c'est une très bonne composition, avec l'association d'un ancien champion et d'un jeune talent hongrois dans notre équipe."



Zengő, qui a découvert Norbert Michelisz avant que ce dernier ne devienne le roi du WTCR 2019, poursuit : "Nous savons que nous pouvons nous concentrer sur ce sur quoi nous avons travaillé ces dernières années et nous allons travailler pour montrer et prouver que ce que nous avons fait à Sotchi n'était pas un accident et que nous pouvons le refaire. Avec deux voitures, nous pouvons concentrer ce que nous avions pour quatre voitures, sur deux voitures, et cela devrait nous apporter encore davantage de résultats."



Un bon rythme en fin de saison pour Huff



Le Britannique Huff, 42 ans, a remporté le titre WTCC en 2012 et compte trois victoires WTCR à ce jour, y compris la dernière manche de la saison dernière. "Il y a un vieux dicton qui dit que vous n'êtes bon que pour votre dernière course et nous avons gagné les deux. Avec Zengő, nous sommes tous les deux assez vieux et assez sages, avec assez d'expérience pour savoir que le début de saison sera difficile car les choses se sont mises en place assez tard, mais rien n'est hors de notre portée."



"Nous sommes confiants dans la voiture que nous avons, nous sommes confiants dans les capacités que nous avons ensemble et c'est notre travail de mettre tout ce que nous pouvons dans la première course et de partir de là et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Mais le WTCR est une série mondiale et nous sommes confrontés aux meilleurs pilotes et équipes du monde sur les circuits les plus difficiles du monde.



"Ce n'est jamais facile, mais entre moi et l'équipe Zengő, nous avons pleinement confiance en ce que nous faisons et nous allons tout faire pour montrer cette confiance en piste."



La patience de Nagy récompensée par sa première saison en WTCR

Après avoir obtenu un podium en WTCR en tant que pilote wildcard lors de la WTCR Race of Hungary en 2018, le Hongrois Nagy obtient un volant de titulaire pour une saison complète qui lui permettra de montrer ses capacités.



Acteur de la campagne du Zengo Motorsport en PURE ETCR sur une CUPRA électrique en 2021, le jeune homme de 24 ans transfèrera son potentiel au WTCR. "J'attendais une chance au cours des deux dernières années de courir une saison complète en WTCR, mais elle n'est jamais venue et j'ai pensé qu'il n'y avait plus d'opportunité de courir cette année. Puis j'ai reçu un appel téléphonique de mon bon ami, Zoltán Zengő, me demandant si je voulais rejoindre son équipe et Rob Huff pour essayer de poursuivre son rêve de placer des ingénieurs et de jeunes pilotes hongrois au sommet du peloton des voitures de tourisme dans le monde et j'ai dit "oui".



"Rob a toujours été très gentil avec moi, même lorsque j'étais un pilote de fond de grille en WTCC, dans une voiture moins performante. Il m'aide déjà beaucoup et c'est une chance formidable pour moi d'apprendre de l'une des plus grandes légendes du tourisme automobile. Cela signifie beaucoup pour moi et j'espère que cela m'aidera à poursuivre mon apprentissage que nous avons commencé il y a quelques années.



"Mon objectif est de gagner au moins une course, mais le sport automobile n'est pas facile et nous devrons certainement être prudents au début pour apprendre à connaître la voiture, les pneus et certains circuits. Je veux avoir le sentiment que nous avons fait tout ce qui était possible."

