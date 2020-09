Son trio de CUPRA Leon Competición TCR sera entièrement vêtu de blanc lors de la WTCR Race of Belgium, mais la livrée noire et verte familière de l'équipe devrait être de retour lors de la WTCR Race of Germany à la fin du mois.



Zengő a récemment pris livraison de ses nouvelles voitures pour 2020, mais Mikel Azcona et Gábor Kismarty-Lechner ont tous deux pu participer à la dernière séance d'essais hier après-midi.



Bence Boldizs, candidat au FIA Rookie Award, devrait prendre la piste pour la première fois à l'occasion des essais libre 1 à 17h00 CET aujourd'hui.



Photo: Gábor Támas Nagy/ Zengő Motorsport