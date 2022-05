Il était jugé avec trois de ses frères pour des faits de violences qui remontent à plus de 10 ans maintenant. Et Tony Vairelles, a été condamné lundi à 5 ans de prison dont 2 avec sursis par le tribunal judiciaire de Nancy. L'ancien attaquant de l'équipe de France a été condamné pour des faits de violences avec arme commises dix ans plus tôt à la sortie d'une boîte de nuit. Et va donc retourner en prison, alors qu'il avait déjà été incarcéré cinq mois en 2012.

Ses trois frères ont également été condamnés à des peines de prison ferme: 5 ans dont 2 avec sursis aussi pour Fabrice Vairelles et 3 ans dont deux avec sursis pour Jimmy et Giovan. Ils étaient jugés pour avoir ouvert le feu et blessé trois vigiles d'une discothèque d'Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) en 2011.

Ad

(Avec AFP)

Football Un missile en pleine lucarne : Hamraoui domine le top 5 du PSG en Coupe de France IL Y A 2 HEURES

Liga "Oui, bien sûr" : Laporta ouvert à un retour de Messi au Barça IL Y A 2 HEURES