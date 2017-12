Scores fleuves, solitude, acrobatie : ces petites et grandes histoires du Boxing Day

Boxing Day 2007 : Dix buts pour Noël

Pour les supporters de Tottenham, Noël s’est prolongé avec une orgie de buts venue garnir leur sapin. Les Spurs et Reading ont livré à White Hart Lane un spectacle époustouflant qui a accouché de dix réalisations, dont un quadruplé de Dimitar Berbatov. Le Français, Steed Malbranque, y était aussi allé de son but. Dix ans plus tard, Reading (aujourd’hui en Championship, D2 anglaise) doit encore nourrir des regrets après avoir mené 4-3 à l’entame du dernier quart d’heure. Mention spéciale aussi au Arsenal-Newcastle de décembre 2012 (7-3 pour les Gunners) et au Boxing Day de 1963. Les scores parlent d’eux-mêmes ci-dessous.

Boxing Day 2016 : 30 000 Jamie Vardy

Le propriétaire thaïlandais de Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, a vu les choses en grand. Afin de contester la suspension de trois matches de Jamie Vardy à cause d’un carton rouge, 30 000 masques à l’effigie de l’attaquant anglais ont été apposés sur les sièges du King Power Stadium avant la réception d’Everton. Les Foxes se sont inclinés (0-2) sur la pelouse mais en tribunes, les supporters ont pu se consoler avec un Vardy qui s’est aussi pris au jeu.

Boxing Day 1937 : les vingt minutes de solitude

Chelsea-Charlton. Un match a priori anodin. Mais les conditions climatiques vont en décider autrement. Un énorme brouillard contraint l’arbitre à interrompre la partie. Les vingt-deux acteurs rentrent aux vestiaires. Sauf un… Sam Bartram, le gardien de Charlton, dont les explications sont à savourer : "Plus les minutes défilaient, moins je voyais les numéros de mes équipiers. Un policier s’approche soudain de moi et me dit : ‘Mais, mon Dieu, que faites-vous encore ici ?’ Il m’apprend que la rencontre était terminée depuis vingt minutes… Quand je suis rentré aux vestiaires, mes équipiers, douchés et rhabillés, ont éclaté de rire. Un grand moment de solitude."

Boxing Day 2008 : Hull City, une leçon en deux temps

Une humiliation. Infligée en l’espace de trente-six minutes montre en main. Le temps pour Manchester City d’inscrire quatre buts, où évoluait alors un certain Robinho, auteur d’un doublé. KO à la pause, les joueurs de Hull City ne sont pas encore au bout de leurs peines. Phil Brown, l’entraîneur, décide de leur faire passer la mi-temps sur la pelouse de l’Etihad Stadium, devant leur parcage de supporters, tout en passant un savon à chaque joueur. Surréaliste. Petit lot de consolation : Hull a réussi à faire match nul sur la seconde période - pour finalement s’incliner 5-1 - et réussira à se maintenir pour sa première saison en Premier League.

Boxing Day 2016 : un Mkhitaryan acrobatique

Pour assurer sa victoire contre Sunderland, Manchester United s’en est remis à Henrikh Mkhitaryan. Alors que les Red Devils mènent 1-0, le milieu des Red Devils réussit une aile de pigeon incroyable afin d’inscrire le second but. Comme un symbole, il est à la réception d’un centre de Zlatan Ibrahimovic, qui porte la paternité de ce type de gestes acrobatiques. L’Arménien, qui sera important dans la victoire en Ligue Europa, verra Olivier Giroud lui répondre quelques jours plus tard avec un coup du scorpion.

Boxing Day 2012 : West Bromwich retardé par le trafic

Se coltiner un déplacement au lendemain de Noël alors qu’on préférerait être en famille, c’est le lot de dix équipes de Premier League chaque année. West Bromwich Albion en a fait l’expérience en se rendant à Londres pour affronter les Queens Park Rangers de Djibril Cissé. Avant que l’attaquant français ne marque, la rencontre a débuté avec une quinzaine de minutes de retard, la faute au bus des Baggies coincé dans les bouchons londoniens. Pas de quoi perturber outre-mesure WBA, qui s’imposera finalement (1-2).

Boxing Day 2015 : Leicester, un dernier arrêt sur la route du titre

A la sortie de la première partie de saison, les Foxes de Claudio Ranieri occupent étonnamment la première place du championnat. Ils se rendent à Liverpool et s’inclinent sur la plus petite des marges (0-1). N’Golo Kanté, Riyad Mahrez, Jamie Vardy and Co ne le savent pas encore à ce moment-là mais ils sont lancés vers le titre puisque leur leadership sera seulement contesté durant la seconde partie de saison par Arsenal (1-2) en février. D’autant que les Gunners vont leur faciliter la tâche….

Boxing Day 2015 : Arsenal humilié

La défaite de Leicester à Liverpool offre la possibilité à Arsenal de s’installer en tête de la Premier League. Mais contre Southampton, les partenaires d’Olivier Giroud, encore ballonnés par le repas de Noël, chutent lourdement à l’extérieur (0-4) et laissent échapper cette belle occasion. Au final, ils boucleront cette saison-là à la deuxième place, à dix points de Leicester. Mais qui sait ce qui serait advenu en cas de victoire durant le Boxing Day pour un club, dont le titre s’échine à le fuir depuis 2004 ?

Les joueurs d'Arsenal la tête basse après l'ouverture du score de Southampton, samedi 26 décembre 2015AFP

Boxing Day 2012 : Brendan Rodgers n’a pas assumé

En déplacement du côté de Stoke City, Liverpool tombe au Britanna Stadium (1-3) malgré un but précoce dès la deuxième minute de Steven Gerrard. Les Potters renversent les Reds et la mauvaise journée de Brendan Rodgers ne fait que commencer. Après cette défaite, l’entraîneur nord-irlandais doit retourner chez lui, où l’attendent plusieurs invités pour Noël. S’il est bien rentré, il a manqué les festivités en montant et en s’enfermant directement dans sa chambre. Pour ruminer la prestation de ses joueurs.