Comme si de rien n'était ou presque. Après avoir affiché ses envies d'ailleurs cet été et fait les gros titres des rubriques transferts qui l'envoyaient au Real Madrid, Paul Pogba n'a finalement pas bougé. Le Français est resté loin de Zinédine Zidane qui désirait le recruter. Il est toujours un joueur de Manchester United et s'apprête à débuter sa quatrième saison avec les Red Devils depuis son retour en grandes pompes en 2016. Et ce nouvel exercice démarre fort pour le champion du monde et ses partenaires avec un choc contre Chelsea dès la première journée du championnat anglais (dimanche 17h30).

"Il y a beaucoup de discussions et de réflexion aussi, avait lancé Paul Pogba à la mi-juin lors d'une tournée promotionnelle au Japon. Je suis à Manchester depuis trois ans, il y a eu de bons et de mauvais moments. Ça pourrait être le bon moment pour avoir un nouveau challenge ailleurs". Au sein du club mancunien, personne n'a pourtant semblé lui en tenir rigueur malgré ses déclarations très claires. Son coach Ole Gunnar Solskjaer lui a toujours fait confiance et compte encore sur sa présence pour accueillir les Blues.

"Concernant Paul, il a joué contre Blackburn au lendemain du match contre Milan, a assuré le Norvégien au moment de donner des nouvelles de ses troupes à l'approche de ce choc. Il est disponible pour dimanche". Pogba reste incertain après avoir raté le dernier match de préparation des Red Devils en raison d'une douleur au dos mais sa présence dans le onze de départ constituerait évidemment un avantage pour les Mancuniens malgré les possibles réactions négatives des supporters et de certains observateurs.

Vidéo - Pogba : "Le bon moment pour moi d'avoir un nouveau challenge ailleurs" 00:40

Giggs aurait su comment le recadrer

Pogba doit bien s'attendre à subir quelques sifflets de spectateurs d'Old Trafford mécontents. Il a déjà été la cible d'un tacle de la légende mancunienne Ryan Giggs. "Il faudrait lui mettre des coups à l'entraînement, a lâché le sélectionneur gallois au Sun. C'est comme ça que Cristiano Ronaldo s'est amélioré. Paul Scholes lui mettait un coup quand il gardait trop le ballon. Mais ça ne se passe plus comme ça".

L'ancien ailier gauche reconnait aussi qu'un départ de l'ancien Turinois aurait laissé un grand vide. Solskjaer partage forcément l'avenir de son ex-coéquipier. "Le marché des transferts est fermé, c'est un grand soulagement, a soufflé l'entraîneur norvégien au lendemain du deadline day. Maintenant, nous savons où aller et avec qui". Comme ses dirigeants, le coach de United compte sur le champion du monde pour régner au milieu de terrain, porter l'équipe et jouer un rôle de cadre comme il avait su le faire à de nombreux moments la saison dernière.

Vidéo - Man United - Solskjær, toujours amoureux de Pogba 00:25

Solskjaer ne peut pas s'en passer

L'exercice 2019-2020 commence à peine mais Manchester United se retrouve déjà sous une certaine pression après les débuts réussis du voisin Manchester City (victoire 0-5 face à West Ham) et du rival Liverpool (succès 4-1 sur Norwich). Arrivé comme coach intérimaire en décembre dernier, Solkjaer a été confirmé dans ses fonctions mais les Red Devils ont fini à une décevante sixième place du classement de Premier League. L'ancien "Supersub" est désormais le patron et n'a plus d'excuses. Il sait qu'une saison mancunienne réussie passera par de belles performances de Pogba et fait déjà tout ce qu'il peut pour le mettre dans de bonnes conditions.

"Je répète sans cesse la même chose quand on me pose des questions sur Paul, a récemment assuré Solskjaer. Quand il entre, quand il joue, quand il s'entraîne, il est absolument fantastique". United a misé très gros sur Harry Maguire cet été pour renforcer sa défense mais Pogba apparait toujours comme l'élément le plus précieux et le plus influent de son effectif.

Comme il l'a lui-même noté, le Français avait signé sa saison la plus aboutie l'an dernier avec un total de 47 matches disputés, 16 inscrits buts et 11 passes décisives délivrées. Le milieu relayeur avait fini meilleur scoreur et meilleur passeur de son équipe en Premier League. Pogba était d'ailleurs devenu le tout premier buteur de la saison 2018-2019 en marquant contre Leicester après seulement trois minutes de jeu (victoire 2-1).

Une nouvelle réalisation précoce face à Chelsea lui permettrait de calmer les mécontents. "Lorsque vous portez ce maillot, vous savez que tout est possible, a dernièrement déclaré Paul Pogba dans un documentaire pour l'équipementier de United. Nous n'abandonnons jamais rien. Manchester signifie croyance, Manchester signifie possible". A lui de le démontrer.