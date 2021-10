La scène aurait été impensable il y a vingt ans. Ce samedi 25 septembre, une heure après la fin d'une magistrale victoire de Manchester City sur Chelsea, Mason Mount, Phil Foden et Ben Chilwell étaient en grande conversation sur le bord de la ligne de touche, dans un Stamford Bridge déserté. Rien d'étonnant, direz-vous. Ils ont à peu près le même âge. Ils se côtoient dans les sélections anglaises depuis six ou sept ans. Quoi de plus naturel que de se parler quand le calendrier leur donne une chance de le faire ?

La différence est qu'il y a vingt ans, quand les Mount, Foden et Chilwell d'alors s'appellaient Owen, Beckham, Gerrard ou Ferdinand, vous n'auriez jamais vu des joueurs de Liverpool et de Manchester United s'afficher ainsi ensemble en public, pas plus que vous les auriez vus partager la même table dans le réfectoire des Three Lions. Les rivalités entre clubs prenaient toujours le pas sur la fragile "union sacrée" tissée lors des rendez-vous de l'équipe d'Angleterre; c'était d'ailleurs un casse-tête pour sélectionneur après sélectionneur, et le demeura lorsque Steve McClaren succéda à Sven-Göran Eriksson, puis Fabio Capello à McClaren, et Roy Hodgson à Capello. Autant dire que si les choses ont changé à ce point, c'est seulement depuis que Gareth Southgate prit la sélection en main il y a - déjà - cinq ans de cela, un "depuis que" qu'il est d'ailleurs tentant de transformer en "parce que", tant est grande l'influence du technicien qui, au départ, ne devait être qu'un bouche-trou après l'auto-destruction de Sam Allardyce (*).

Harry Kane, brillant en sélection, transparent en club

Bien d'autres choses ont changé, bien sûr, à commencer par les résultats de la sélection, deux fois demi-finaliste d'un grand tournoi (Coupe du Monde de 2018, Ligue des Nations de 2019) et passée à une séance de tirs au but d'un premier grand titre avec ses seniors depuis 1966 à l'Euro 2020. Chose curieuse, malgré l'engouement du grand public, cette ascension dans la hiérarchie du football mondial n'a pas été accompagnée du curieux tintamarre qui entourait auparavant le soap opera sans fin de la sélection anglaise; un tintamarre paradoxal, où l'on oscillait des espoirs les plus fous aux critiques les plus virulentes en l'espace d'une victoire ou d'un revers, pour remettre ça dès le match suivant.

C'est comme si la sélection anglaise vivait désormais dans un univers parallèle, un univers dans lequel Harry Kane n'a jamais cessé de marquer but sur but, par exemple, alors qu'il n'avait jamais paru aussi emprunté et déboussolé avec Tottenham qu'en ce début de saison, à tout le moins en Premier League. En l'espace de six jours, entre les 2 et 8 septembre, il avait frappé trois fois en trois matches avec les Trois Lions, contre la Hongrie, Andorre et la Pologne. Le signe d'un retour en forme après la saga de son non-départ pour Manchester City ? Non. Les trois semaines qui suivirent cette trêve internationale le virent jouer l'intégralité des rencontres disputées par les Spurs en PL; bilan: néant.

Un univers paralléle - pour prendre d'autres exemples individuels - dans lequel Raheem Sterling, désormais supplanté par Phil Foden dans la hiérarchie des Citizens, titularisé deux fois seulement en sept matches de championnat par Pep Guardiola, demeure un pilier du onze de Southgate, de ceux qu'on fait se reposer contre Andorre, mais sur lequel on se repose immanquablement lorsque l'adversaire est plus relevé, et ce, malgré une concurrence qui n'a jamais été plus vive dans l'attaque anglaise.

Un univers parallèle dans lequel Trent Alexander-Arnold, indisponible pour l'Euro, revenu à son meilleur niveau et créateur numéro 1 d'un impressionnant Liverpool, s'est vu préférer Kyle Walker lors des matches de qualification pour le Mondial de 2022 joués en septembre - à l'exception de celui contre Andorre, pour lequel Southgate avait procédé à onze changements, autrement dit, avait aligné les "coiffeurs" du salon anglais.

Un sacre de l'Angleterre en 2022 ? Pas une surprise, une confirmation

Cet univers parallèle a quelque chose de désarçonnant pour ses observateurs et ses supporters. Voilà des décennies que ceux-là attendent de l'équipe d'Angleterre qu'elle soit digne de ce qu'ils assurent être son statut. Les Golden Generations dont on a régulièrement annoncé l'avènement (au moins entre les Mondiaux de 1998 et de 2014) ont tout aussi régulièrement décu l'attente qu'elles inspiraient, alors que les clubs que ses joueurs les plus en vue représentaient en Europe, eux, goûtaient à nouveau au succès. Ce n'est plus le cas. L'Angleterre, perpétuelle quart de finaliste des grands tournois (quand les choses se passaient "bien") a figuré dans le dernier carré des trois dernières grandes compétitions dans lesquelles elle était engagée. L'Angleterre, perpétuelle "favorite" (nous nous comprenons) des rendez-vous majeurs, mérite aujourd'hui pleinement qu'on lui donne ce rang : elle fera bien partie des quelques sélections dont un succès au Mondial de 2022 ne serait pas une surprise, mais une confirmation.

Le plus étrange est que, malgré l'enthousiasme qui a accompagné la progression des Anglais lors du dernier Euro, l'heure n'est pas au triomphalisme quand il s'agit de football. Là aussi, cette sélection vit dans un univers parallèle. Tandis que le gouvernement du pays qu'elle représente cultive un néo-nationalisme qui aurait été inimaginable avant le coup de tonnerre du Brexit, et ne cesse de répéter combien le Royaume-Uni est un leader mondial dans tous les domaines - y compris, tout récemment, et ce n'est pas une plaisanterie, celui de la conquête spatiale -, Southgate prône un patriotisme d'un autre type, dans lequel les premières "valeurs" de base sont la tolérance et l'ouverture à autrui.

Southgate, l'homme du miracle

Peut-être est-ce l'humilité et le sens de la mesure du manager de cette équipe qui sont les premières causes de ce contraste, une humilité (sincère) et un sens de la mesure qui sont partagés par ses jeunes joueurs. Peut-être est-ce aussi leur impressionnante maturité et leur ouverture d'esprit, souvent traduites par des engagements sociaux et politiques personnels pleinement assumés - et appréciés par l'immense majorité des supporters et médias anglais. Leur accessibilité, aussi.

Pour les médias britanniques, travailler avec Southgate, son staff et ses joueurs est un plaisir auquel leurs prédécesseurs ne les avait pas habitués. Une connexion s'est établie, qui aide à pacifier l'atmosphère autour de l'équipe, laquelle se traduit aussi par un plus grand relâchement en son sein; la pression est toujours là, comme c'est naturel; la pression, mais plus le poison. Combien de temps cette sélection évoluera sur le pourtour de ce cercle vertueux - et inédit - est impossible à prédire. Préserver ce type d'équilibre en football est une tâche de tous les instants, le contraire d'une stase.

Mais cette sélection ne vit pas dans une illusion pour autant. Son univers parallèle est tout aussi réel que celui avec lequel il coexiste. C'est un univers dans lequel la normalité des protagonistes déteint sur ceux qui la regardent, l'admirent et la critiquent, une normalité que l'Angleterre n'a peut-être jamais connue auparavant, et qui pourrait bien être l'un de ses grands atouts à l'approche du Mondial à venir.

(*) 67 jours exactement après avoir pris ses fonctions à la tête de la sélection le 22 juillet 2016, l'ancien manager de Bolton et de West Ham dut présenter sa démission lorsqu'il fut piégé par des reporters du Daily Telegraph se faisant passer pour des hommes d'affaire, à qui il avait expliqué comment circonvenir les réglementations de la FA sur la tierce propriété de joueurs.

