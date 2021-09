Le Monégasque Arthur Leclerc (Prema) a remporté sa 2e victoire de la saison de F3 lors de la course 1 de la 6e manche sur le circuit de Zandvoort, aux Pays-Bas, samedi. Le leader du championnat et auteur de la pole position de la course principale, le Norvégien Dennis Hauger (Prema), termine 7e, juste derrière son principal rival, l'Australien Jack Doohan (Trident).

Son frère Charles, engagé en F1 avec Ferrari, est d'ailleurs venu le féliciter à l'issue de la course. Le départ de la 2e course du week-end sera donné à 17h55 samedi.

