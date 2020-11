Jeux Olympiques

En route pour Tokyo : le surf, mélange de vagues et de talents

Avec 250 athlètes venus des quatre coins du monde, les World Surfing Games se veulent être la compétition la plus ouverte et la plus démocratique du monde. Découvrez ce sport avec ce premier épisode qui va faire fureur aux prochains Jeux olympiques à travers les yeux de Fernando Aguerre, président de l'International surf Association, et de ces concurrents.

Hier à 11:34