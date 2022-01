Jeux Olympiques

Grands Récits - La chute de Nagano avant le doublé en or : l'incroyable histoire d'Herman Maier

GRANDS RECITS - C'est un personnage à part dans l'histoire du ski alpin et l'olympisme. En 1998, Herman Maier réalisait l'impensable : un doublé doré aux JO d'hiver quelques jours après une chute d'une violence rare lors de la descente. L'Autrichien, arrivé sur le tard au plus haut niveau, devient une star mondiale et marque à jamais le sport. Revivez son incroyable parcours dans cette vidéo.

00:06:05, il y a une heure