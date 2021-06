Jeux Olympiques

Les Grands Récits : Kerri Strug, un rêve américain

LES GRANDS RÉCITS - Le 23 juillet 1996, Kerri Strug est devenue la fille préférée de l'Amérique. La jeune gymnaste a vaincu la douleur pour offrir aux Etats-Unis et à ses six partenaires un premier sacre historique, au concours général par équipes. Elle n'était pas la plus talentueuse de toutes mais son courage lui a permis d'aller au bout de son rêve et de devenir une icône. Inoubliable.

00:06:03, il y a une heure