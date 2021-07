Jeux Olympiques

Les Grands Récits olympiques - Mexico 1968 : 8,90 mètres, l'insoutenable légèreté de Bob Beamon

LES GRANDS RECITS - Aux Jeux de Mexico, il a redéfini les frontières du possible. Lui, c'est Bob Beamon. Le 18 octobre 1968, l'Américain a écrasé le concours olympique du saut en longueur et la discipline en battant le record du monde dès son premier saut. 8,90 mètres, soit 55 centimètres de mieux que l’ancienne marque de référence. Inimaginable. Et pourtant bien réel.

00:06:03, il y a 2 heures