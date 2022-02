Jeux Olympiques

VIDEO - "La bataille des Carmens" : Katarina Witt - Debbie Thomas, un morceau pour une immense rivalité

Les JO 1988 de Calgary resteront marqués par l'épreuve de patinage artistique et le duel rare livré par l'Est-Allemande Katarina Witt et l'Américaine Debbie Thomas. Les deux favorites décident de se jouer le titre avec une danse sur le même morceau, le célèbre Carmen de Bizet. Le point culminant d'une rivalité entre deux mondes et deux athlètes historiques.

00:06:02, il y a une heure