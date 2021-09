Jeux Olympiques

Legends Live On avec Natalie Coughlin : "J'adorais cette sensation de douleur"

"Mes jambes me faisaient toujours mal à la fin d'une course. Comme si on avait du ciment brulant dans les quadriceps et les ischio" - Le dernier épisode de Legends Live On donne la parole à Natalie Coughlin, 12 fois médaillée olympique. Sa détermination et son désir de se surpasser ont fait la force de l'Américaine.

00:02:27, il y a 25 minutes