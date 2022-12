Jeux Olympiques

Avant Romain Cannone, Eric Srecki : son sacre olympique à l'épée aux JO de Barcelone 92

Avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, revivez les moments de sports qui ont marqué l'histoire des Bleus aux JO. Cette semaine, place à Eric Srecki, l'un des plus beaux palmarès de l'escrime et ce sacre aux Jeux Olympiques de Barcelone à l'épée en individuel, huit ans après Philippe Boisse et 28 ans avant Romain Cannone. Suivez les Jeux Olympiques sur Eurosport.

00:03:15, il y a 18 minutes