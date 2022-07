Paris est une fête. Et les Jeux olympiques de 2024 en seront une magnifique, à n'en pas douter. A deux ans de l'ouverture de la XXXIIIe Olympiade de l'histoire dans la ville lumière, Paris s'active déjà pour accueillir le rendez-vous de l'année. Les JO de Paris 2024 seront à regarder sur Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici

Quand se dérouleront les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Les Jeux olympiques de Paris auront lieu du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024. Les cérémonies d'ouverture et de clôture auront lieu sur la Seine avec un spectacle "inédit et qui fera date" selon les mots de Tony Estanguet, le président de Paris 2024.

Comment regarder les Jeux Olympiques de Paris 2024 en direct vidéo?

Les Jeux olympiques de Paris 2024 seront à regarder en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes Eurosport et Warner Bros. Discovery. Toutes les images, toutes les réactions, les coulisses, vous ne manquerez rien de l'événement sportif de l'année.

France Télévisions retransmettra également l'événement en France.

Tony Estanguet, président du Comité d'Organisation de Paris 2024, accompagné de la Ministre des Sports Amélie Oudea-Castera. Crédit: Eurosport

Quels sont les sites qui accueilleront les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Du Stade de France au Château de Versailles, en passant par Tahiti pour les épreuves de surf , le Champ-de-Mars ou encore la Seine pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, les Jeux olympiques de Paris 2024 ont mis les petits plats dans les grands.

Avec de nombreux sites mythiques et surtout historiques, les athlètes et les spectateurs devraient vivre une incroyable expérience pendant cette quinzaine.

Les principaux sites des Jeux olympiques de Paris 2024

Arena Alice Milliat, Porte de la Chapelle : badminton, gymnastique rythmique

Base nautique de Vaires-sur-Marne : canoë-kayak, aviron

Centre nautique de Saint-Denis : plongeon, natation synchronisée, water-polo

Champ-de-Mars : beach-volley

Château de Versailles : équitation, pentathlon moderne

Colline d'Elancourt : VTT

Esplanade des Invalides : tir à l'arc

Grand Palais : escrime, taekwondo

Grand Palais éphémère : judo, lutte

Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines : golf

Marina olympique du Roucas-Blanc de Marseille : voile

Palais omnisports de Paris-Bercy : basket-ball, gymnastique artistique, trampoline

Parc des Expositions de la porte de Versailles : tennis de table, volley-ball, haltérophilie

Paris La Défense Arena : natation, water-polo

Place de la Concorde : basketball 3x3, BMX freestyle, breakdance, skateboard

Pont d'Iéna : triathlon, cyclisme sur toute, athlétisme (marathon, marche), nage en eau libre

Seine : cérémonies d'ouverture et de clôture

Site d'escalade du Bourget : escalade

Stade Pierre-Mauroy de Lille : handball

Stade Roland-Garros : tennis, boxe

Stade de France : athlétisme, rugby à sept

Stade Yves-du-Manoir de Colombes : hockey sur gazon

Stand de tir de La Courneuve : tir

Teahupo'o (Tahiti) : surf

Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines : cyclisme sur piste, BMX, pentathlon moderne

Les tournois de football se dérouleront au Parc Olympique Lyonnais, au Stade Vélodrome, au stade Riviera de Nice, au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, au stade de Bordeaux et au Parc des Princes.

Quels sont les nouveaux sports au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Le breakdance est le seul nouveau sport à faire son entrée aux JO de Paris 2024. Discipline spectaculaire, il devrait bénéficier d'un cadre de rêve pour sa grande première olympique puisque les épreuves se dérouleront à la Place de la Concorde.

Nouveaux sports aux Jeux de Tokyo , le skateboard, le surf et l'escalade seront également au menu pour ces JO de Paris 2024. Le karaté, lui, n'a pas été retenu pour cette olympiade par le comité d'organisation.

Quelle sera la mascotte des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Patience, elle arrive. La mascotte des Jeux olympiques de Paris 2024 sera dévoilée à l'automne 2022.

Quel est le slogan des JO de Paris 2024 ?

Lundi 25 juillet, le Comité d'organisation a révélé le slogan de ces Jeux olympiques à travers un clip haut en couleur. "Ouvrons grand les Jeux", voilà le leitmotiv de cette prochaine Olympiade.

Où se situe le Village olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Site incontournable des quinzaines olympique et paralympique, le Village olympique et paralympique s'installera à L'Île-Saint-Denis. Le site est actuellement en construction et devrait être opérationnel à partir du 1er mars 2024.

Quand pourra-t-on acheter des billets pour les JO de Paris 2024 ?

Trois grandes dates sont à retenir pour la billetterie des Jeux olympiques de Paris 2024 comme le rapporte le site officiel de Paris 2024.

Fin 2022 (date à déterminer) : Début des inscriptions au tirage sort pour la vente de packs pour assister à plusieurs compétitions

: Début des inscriptions au tirage sort pour la vente de packs pour assister à plusieurs compétitions Février 2023 : ouverture des ventes de packs

: ouverture des ventes de packs Mai 2023 : ouverture de la vente de billets à l’unité

: ouverture de la vente de billets à l’unité Fin 2023 (date à déterminer) : billets disponibles à l’achat pour tous les événements et pour le grand public. Des billets seront rajoutés jusqu'au coup d'envoi des Jeux olympiques, sans tirage au sort.

Comment participer au marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 en tant qu'athlète, c'est possible ! En 2021, à mille jours de l'ouverture des Jeux, l'organisation avait mis en place une opération inédite pour tenter de gagner son dossard pour le marathon des Jeux de 2024.

D'autres opérations devraient voir le jour avant l'événement pour tenter de remporter son ticket pour le marathon. Et c'est sur le site du Club Paris 2024 que ça se passe

Comment devenir bénévole/volontaire pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

La campagne de recrutement des bénévoles/volontaires pour les Jeux olympiques de Paris 2024 débutera à partir de février 2023. Le processus de recrutement s'étalera sur plusieurs mois et les réponses aux candidats seront données en septembre 2023.

