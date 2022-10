Un total de "600 000" personnes pourront assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 qui se déroulera sur la Seine à Paris. Les quais bas de la Seine seront accessibles à "100 000" spectateurs payants, les quais hauts le seront gratuitement à "500 000 personnes", a détaillé mardi Gérald Darmanin devant le Sénat.

Le ministre de l'Intérieur a précisé qu'une "" serait mise en place pour contrôler le nombre de spectateurs des quais hauts et les répartir le long de la Seine. Auditionné par les commissions de la Culture et des Lois du Sénat, Gérald Darmanin a ajouté que la seule cérémonie d'ouverture mobiliserait "35.000" forces de sécurité intérieure , le 26 juillet 2024. L'organisateur, a-t-il poursuivi, "" pour la cérémonie et la ville de Paris a un objectif de "" à l'horizon 2024.