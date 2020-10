Evgeny Ustyugov a (encore) été rattrapé par la patrouille. Ce mardi, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et la Fédération internationale de biathlon (IBU) ont annoncé une nouvelle suspension pour le biathlète russe. Ce dernier est condamné pour dopage suite à l'analyse de son passeport biologique et se voit annuler tous les résultats obtenus entre 2010 et 2014 notamment sa médaille d'or sur la mass start des JO des Vancouver en 2010 ou sa troisième place lors du relais à Sotchi, en 2014.