Payet honoré, Parker tenté, la F1 célébrée et Podcast Echange : Le plateau du jour

Les confidences de Dimitri Payet sur son présent et son avenir, celles de Tony Parker pour une succession éventuelle à Jean-Michel Aulas à la présidence de l'OL, les célébrations des 70 ans de la Formule 1 ou un Podcast Echange à savourer avec Justine Henin : voici le plateau du jour.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Dimitri Payet se livre

Elu meilleur joueur de la saison par les internautes d'Eurosport, Dimitri Payet s'est longuement confié à nos journalistes. De son retour au premier plan avec l'Olympique de Marseille à son avenir avec le club phocéen en passant par l'arrêt de la Ligue 1 ou le prochain Euro, le Réunionnais n'a éludé aucun sujet. Et il attend aussi avec impatience le retour de l'OM en Ligue des champions.

Payet : "Je vais prendre mes places pour l'Euro, j'y participerai d'une façon ou d'une autre"

2. Football - Ligue 1 : La présidence de l'OL ? Tony Parker prend ça très au sérieux

Invité du Club Eurosport mardi soir, Tony Parker est notamment revenu sur la rumeur d'une possible succession à Jean-Michel Aulas à la présidence de l'Olympique lyonnais. "La première fois que Jean-Michel Aulas m’en a parlé, ça m’a fait chaud au cœur, a-t-il dévoilé. J’ai pris ça comme un honneur. "Mais par rapport à Jean-Michel, je le prends très sérieusement, a complété Parker, également président et actionnaire majoritaire du club de basket de l’ASVEL. Une affaire à suivre, donc…

Parker : "Quand Jean-Michel Aulas m'en a parlé, j'ai pris cela comme un honneur"

3. Voile - Vendée Globe : Le départ maintenu le 8 novembre

Tout va évidemment dépendre de l'évolution de la crise du coronavirus. Mais en attendant d'en savoir plus, les organisateurs du Vendée Globe, la mythique course autour du monde en solitaire, ont maintenu son départ au dimanche 8 novembre aux Sables d'Olonne. "Le maintien de la course avec un départ le 8 novembre est notre objectif et tout est mis en oeuvre en ce sens. Sportivement, rien ne s'y oppose sous réserve bien évidemment de l'avis de l'État", ont-ils indiqué dans un communiqué.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Inquiet pour sa santé financière après l'arrêt du championnat, Lyon a annoncé que son président, Jean-Michel Aulas, : Inquiet pour sa santé financière après l'arrêt du championnat, Lyon a annoncé que son président, Jean-Michel Aulas, allait baisser son salaire de 30%

Tennis : L'Américaine Serena Williams a affirmé avoir "vraiment hâte de revenir sur les courts de tennis" une fois que les conditions sanitaires le permettront, lors d'un live sur Instagram avec sa soeur aînée Venus.

Basketball - NBA : Les joueurs ont été sondés de façon informelle par leur syndicat (NBPA) pour jauger leur envie de reprendre la saison suspendue depuis deux mois à cause du nouveau coronavirus, selon plusieurs médias. La NBPA a démenti l'information.

Football - Liga NOS : La Ligue portugaise souhaite que le championnat de première division reprenne à huis clos le 4 juin, après avoir été suspendu en raison de la pandémie de Covid-19.

Football : L'ancien footballeur colombien Edwin Congo (43 ans), ex-joueur notamment du Real Madrid et de Toulouse, a été arrêté dans une opération anti-drogue à Madrid.

La vidéo de rattrapage

Cétait il y a un an et un jour, 12 mai 2019. L'une des images de l'histoire des playoffs. Kawhi Leonard, Joel Embiid, leurs coéquipiers respectifs, tout Toronto, le monde du basket voire du sport, en train de regarder le ballon shooté par l'ancien ailier des Spurs ricocher quatre fois sur l'arceau, avant d'envoyer les Raptors en finale de conférence. Nous vous proposons de revivre ce tir, décortiqué.

Il y a un an, le temps s'arrêtait... : Le buzzer beater mythique de Leonard face aux Sixers

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Podcast Echange : Justine Henin "n'aurait pas été aussi forte" sans Kim Clijsters

Dans la campagne bruxelloise, Justine Henin a pris le temps d'accueillir Antoine Benneteau pour un moment privilégié. L'ancienne numéro un mondiale, aujourd'hui consultante pour Eurosport, revient sur sa carrière brillantissime, forgée autour, notamment, de 7 trophées du Grand Chelem, de sa complicité particulière avec Kim Clijsters et surtout d'une passion débordante pour le tennis.

2. Rugby - Mourad de Toulon : Boudjellal attend l'invitation d'Eric Champ...

Grâce à son épouse Linda et sa fille Roselaine, les "Spielberg" de la rade, Boudjellal livre un nouvel opus. Evidemment, l'ancien président du RCT répond aux attaques d'Eric Champ, ancien international toulonnais. Mais pas seulement. Il souligne le retour de celui qui n'est connu que de sa mère (dixit Bernard Laporte), Florian Grill. Et livre deux spéciales dédicaces...

"Eric Champ ? J'attends son invitation pour les 15 ans de la descente du RCT sous sa présidence"

3. Formule 1 : Elisez la saison la plus marquante de l'histoire !

La F1 fête ses 70 ans ! Pour l'occasion, nous lançons une grande consultation pour que vous nous disiez quelle est la Formule 1 de vos rêves. Ce mercredi, nous vous proposons de choisir votre saison préférée parmi une liste de 12 championnats présélectionnés. A vos claviers !

Entre une course à la mort et un retour des enfers, la prise de conscience de la F1 des années 1970

4. Football - Coup d’éclat légendaire mais frustrante carrière : "Toto", ce héros

Parfois, vous êtes touché par la grâce. Lors d’un instant, d’un match ou d’une compétition. Cette semaine, nous retraçons l’histoire de cinq joueurs qui ont surperformé, durant un court laps de temps. Le troisième épisode de notre série est consacré à Salvatore Schillaci. Le Sicilien a fait rêver toute l'Italie le temps d'un été qui l'a propulsé dans la légende du football. Sans jamais confirmer.

La joie de Salvatore Schillaci après son but face à l'Eire, en quart de finale de la Coupe du monde 1990 Crédits Getty Images

A voir sur Eurosport

Les stars du tennis et celles du cyclisme ont rendez-vous sur Eurosport ce mercredi. Voici le programme du jour !

