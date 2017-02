Doucouré se rate pour ses adieux

"Je suis parti dans la dernière série en me disant qu'on était 14 engagés au total, donc deux resteraient à quai (NDLR, six en finale A et six en finale B. Je vois deux faux départs dans ma série. Je ne cours pas (NDLR, terminant en 8"10) parce que je me dis je me fais une finale B. Mais, non, on était 15", a expliqué Doucouré, dépité.

"Je ne fais pas la course que je veux depuis le début de la saison. Je me dis je vais faire les 'France' et je vais me défoncer et sortir avec ma meilleure perf de l'année (7"92 cet hiver). Là, je l'ai joué un peu à l'ancienne, prendre mon temps dans les starts, relever lentement les fesses. Au final, je me suis laissé prendre à mon propre jeu, c'est frustrant, c'est ch...", a ajouté l'athlète désormais retraité, dont la carrière avait été mis entre parenthèses depuis plusieurs années par les blessures.