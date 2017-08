4x100 mètres : Usain Bolt était blessé avant même la course et a choisi de prendre le départ

Usain Bolt a choisi de prendre le départ de la dernière course en ayant conscience de sa blessure. C'est le petite bombe lancée par L'Equipe dimanche soir, qui révèle les dessous de la dernière journée de la carrière du Jamaïcain. Blessé en séries le matin, Bolt a "ressenti quelque chose dans sa cuisse" selon ses propres dires, mais a finalement tenté sa chance, refusant de quitter les pistes sur un forfait de dernière minute. "Personne ne veut finir sa carrière sur une blessure, a assuré Bolt. J'aurais plus facilement accepté de finir 3e ou même en dehors du podium, mais pas sur une blessure."

Le Jamaïcain s'est préparé au maximum pour être en condition et tenter de décrocher une dernière médaille. "La Foudre" s'est finalement écroulée après 50 mètres de sprint dans la dernière ligne droite, terrassé par une douleur, à la jambe gauche, une "crampe à l'ischio-jambier gauche" selon le médecin de la délégation jamaïcaine. Conscient de sa blessure, Bolt a malgré tout décidé de s'élancer, poussé par le poids de ses responsabilités et de sa légende. Mon kiné Eddy m'a demandé : ''Es-tu sûr de vouloir courir ce soir ?'' Je lui ai répondu que ce n'était pas une question de vouloir mais de devoir."

Vers un forfait quelques heures avant la course

Pourtant, la question de s'aligner a longtemps traversé l'esprit de la sélection jamaïcaine tenue au courant des ennuis physiques de leur star. L'Equipe assure même qu'un forfait était la solution privilégiée à la mi-journée. "J'ai été surpris de voir Usain arriver avec ses pointes à la main pour repartir au stade, je pensais qu'il viendrait juste pour soutenir l'équipe..." raconte son agent Ricky Simms.

Mais Bolt a insisté, travaillant sur son corps en s'échauffant au maximum. La longueur protocolaire avant la course a finalement eu raison de ses espoirs selon le recordman du monde du 100 et du 200 mètres. "On a beaucoup travaillé avec le kiné sur la cuisse et l'idée était que je m'échauffe énormément, que je ne me refroidisse surtout pas détaille-t-il. Alors j'ai fait beaucoup de lignes droites. Et ça allait. On a fait des passages de bâton avec l'équipe. Mais juste avant de rentrer sur la piste, il y a eu deux cérémonies de médailles. Un non sens. On attendait derrière le panneau et le vent s'engouffrait et je n'avais aucun moyen de rester chaud. Mon corps et ma cuisse se sont refroidis et je pense que ça a contribué au fait que je me sois blessé."

"La défaite fait partie d'une carrière"

Le site du quotidien sportif est néanmoins catégorique, Bolt n'a laissé transpirer aucune frustration, ni de déception malgré une sortie loin d'être à la hauteur de sa carrière remplie de titres et de records. Le désormais néo-retraité est entre le recul et la fatalité. "Tout arrive pour une bonne raison, je ne peux rien y faire. C'est une façon un peu bizarre et triste de dire que tout peut arriver. Que les choses ne vont pas toujours comme on l'espère. Que la défaite fait partie d'une carrière."

Bolt conclut en n'oubliant pas de redorer son blason très légèrement terni par des Mondiaux manqués. Cette semaine à Londres n'est qu'un accroc sur dix années de légende, aux sommets du sport mondial. "Mais ça ne retire rien à ce que j'ai accompli dans ma carrière. Après ma défaite sur 100m (3e samedi dernier), quelqu'un m'a fait remarquer que le grand Mohamed Ali avait fini sa carrière sur une défaite et il reste l'un des plus grands."