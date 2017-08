Facilement titré sur le 400m, Van Niekerk est bien le roi du tour de piste

Wayde Van Niekerk a réussi son premier pari lors de ces championnats du monde. Venu dans la capitale anglaise avec l'espoir de doubler le 400m et le 200m, le Sud-Africain a réussi 50% du travail, mardi soir à Londres, en remportant sa deuxième médaille d'or mondiale sur le 400 après son titre de Pékin. Maître incontesté de la discipline depuis deux ans, le recordman du monde a aligné son troisième sacre consécutif sur la distance (Mondiaux et Jeux Olympiques compris) et plus que jamais posé son empreinte sur le tour de piste.

Facile vainqueur - très facile même - l'athlète du Cap n'a pas eu de concurrence lors de cette finale du 400m où il n'a pas forcé plus que ça son talent, notamment sur la fin de course, gérée en relâchant. Parti sur les chapeaux de roue, Van Niekerk a tout bien fait pendant les trois-quarts de la course avant de se permettre le luxe de contrôler lors de la dernière ligne droite. Loin de son record du monde obtenu à Rio l'année dernière, 43"03, il a signé un chrono dans ses standards en 43"98. Le Bahaméen Steve Gardiner a pris la 2e place en 44"41, le Qatari Abdalelah Haroun a pris le bronze en 44"48.

Wayde Van Niekerk lors de la finale du 400m / Mondiaux 2017Getty Images

Plus que deux titres avant d'égaler Michael Johnson

Engagé dès mercredi sur les demi-finales du 200m, Van Niekerk ne s'est surtout jamais mis dans le rouge sur le tartan londonien mardi soir. Physiquement au plus haut, le Sud-Africain peut plus que jamais réaliser le doublé, et prendre la succession d'Usain Bolt sur le demi-tour de piste. Si ce 400m a ressemblé à une formalité, le protégé d'Ans Botha a évidemment de quoi voir venir sur la distance lors des quatre prochaines années.

C'est particulièrement les quatre médailles d'or consécutives de Michael Johnson (1993, 1995, 1997, 1999) que Van Niekerk, 25 ans tout juste, peut viser tellement il a pris de l'avance sur la concurrence en l'espace de trois saisons. Restera à ne pas dilapider ce capital lors des prochains mois.