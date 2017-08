Gatlin n'a rien gâché, Bolt n'était simplement plus Bolt...

Bolt. Victoire. Deux entités inséparables des années durant. De 2008 à 2016, de Pékin à Rio, des JO aux Mondiaux, Usain Bolt n'avait plus été battu dans un grand rendez-vous planétaire. Oui, il y avait eu le 100m de Daegu en 2011, mais ce faux départ ne pouvait s'apparenter à une défaite à la régulière. Seul Usain pouvait battre Bolt. Jusqu'à samedi soir. A Londres, le Jamaïcain a bien été dominé en finale du 100m. Et plutôt deux fois qu'une. Devancé par les deux Américains Justin Gatlin et Christian Coleman, il a dû se contenter d'une médaille de bronze pour la toute dernière course individuelle de sa glorieuse carrière.

Vidéo - Mal parti puis dominé par Gatlin, Bolt a cédé sa couronne : son dernier 100m 00:54

Certains pourront trouver ça dommage. Regrettable. Ou même triste. Mais arrive un moment où la réalité s'impose à chacun. Y compris à un extra-terrestre comme Usain Bolt. Le résultat de ce 100m résonne comme un coup de tonnerre au regard de la décennie écoulée, mais pas au vu des derniers mois. L'anomalie, ce n'est pas qu'il se soit incliné à Londres, mais que sa chute ne soit pas intervenue plus tôt. 2012 a été la dernière saison au cours de laquelle la méga-star du sprint a évolué dans sa propre galaxie. Lors des Jeux de Londres, "La Foudre" avait claqué des chronos dignes de lui, que ce soit sur la ligne droite (9"63) ou le demi-tour de piste (19"32).

Il y a deux ans, déjà, Gatlin aurait dû le battre

Mais de Londres 2012 à Londres 2017, Bolt a entamé un déclin progressif mais certain. Surtout sur 100m. Malgré trois nouveaux triomphes, il a conquis l'or en courant toujours moins vite : 9"77 à Moscou en 2013, 9"79 à Moscou deux ans plus tard et 9"81 à Rio en 2016. Bien évidemment, les conditions du jour J (vent, pluie) incitent à modérer ces chronos. Il n'en reste pas moins que sur cette distance notamment, le recordman du monde était peu à peu revenu dans des normes plus abordables pour la concurrence.

Il y a des raisons à cela. D'abord, il a vieilli. Puis, année après année, il a de moins en moins couru, joué avec le feu en débarquant avec une préparation toujours plus minimaliste et toujours moins de courses dans les jambes. Il y a deux ans, Usain Bolt était déjà passé tout près de la défaite. Ce 100m de Pékin, c'est davantage Gatlin qui l'avait perdu que Bolt qui l'avait gagné. L'Américain tenait l'or avant de commettre une erreur fatale en amorçant son cassé du buste beaucoup trop tôt, aux 85m. Le coup était passé près. Deux ans plus tard, l'impréparation de Bolt n'a pas pardonné. Et pourtant, Gatlin lui-même était beaucoup moins rapide...

Ne pas confondre la déception et la rancoeur

Voilà bien ce qui accentue le côté implacable de l'échec du Jamaïcain. Le Bolt des grandes années aurait pulvérisé la concurrence samedi soir. Même celui de 2015 ou 2016 l'aurait emporté haut la main. Mais Bolt n'était plus que l'ombre de lui-même. Il termine troisième d'un 100m pourtant bien "lent" à l'échelle actuelle. Avec ses 9"92, Justin Gatlin, sacré samedi, n'aurait même pas été sur le podium il y a… plus d'un quart de siècle à Tokyo.

Justin Gatlin, Christian Coleman et Usain Bolt sont devant à l'approche de la ligne d'arrivée de la finale du 100m des Mondiaux de LondresGetty Images

Beaucoup se sont offusqués de le voir en or. Le public londonien, à voir (et surtout entendre) sa réaction, n'avait pas envie de voir Gatlin gagner. On peut le comprendre. Par principe, qu'un athlète suspendu à deux reprises pour dopage puisse encore être sur le toit du monde de l'épreuve la plus médiatique de l'athlétisme fait mauvais genre. Etait-ce le passage de témoin idéal ? Sans doute pas. Mais il me semble que l'on confond deux choses : la déception de la défaite de Bolt pour son ultime sortie et la rancoeur suscitée par la victoire de Gatlin.

Selon la sensibilité de chacun, les deux peuvent s'entendre. Mais indépendamment l'une de l'autre. C'est une erreur que de vouloir les lier. Si Gatlin s'était imposé en 9"70 avec un Bolt deuxième en 9"71, oui. Mais il n'y a, en l'occurrence, pas de regret à avoir pour le roi Usain, simplement trop juste pour s'imposer. Gatlin ne lui a rien volé. Il n'a pas gâché la sortie de Bolt. C'est l'insuffisance du niveau de celui-ci qui est la source de son propre échec. Et s'il devait s'avérer que Justin Gatlin a volé quelque chose, ce sera à Christian Coleman, son dauphin londonien, que tout le monde semble avoir oublié dans l'affaire. On peut même se demander si, sans le forfait d'Andre De Grasse, Bolt aurait accroché une médaille...

Sa dernière victoire, d'une autre forme

Contrairement à beaucoup, je ne trouve donc pas triste de voir Usain Bolt battu pour ses adieux. D'abord parce que ce qu'il va léguer dépasse de très loin ces petites histoires de chef comptable. Oui, il y a les titres, les records, mais aussi beaucoup plus que cela. Bolt, personnalité hors normes, restera davantage qu'un "simple" sprinteur, aussi phénoménal fut-il. Il n'avait pas "besoin" d'un titre de plus. Ensuite parce que j'ai vu des images simples et belles samedi soir, notamment entre Gatlin et Bolt.

Puis, partir sur un triomphe, c'est beau, mais la déchéance, d'ailleurs toute relative ici, fait aussi partie du destin des champions. Y compris les plus grands. Partir au sommet, invincible, ce n'est pas mieux ou moins bien que d'assumer son déclin. Si souvent grandiloquent dans ses triomphes, Usain Bolt a ainsi affiché une certaine élégance dans la défaite. Ce n'était pas si évident. Alors, même battu, je ne suis pas certain qu'il ne sorte pas grandi. C'est une autre forme de victoire...