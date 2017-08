Le décathlon parfait, ce fantasme inatteignable

Dix épreuves. Dix cumuls de points. Et une barre mythique en tête : les 9000 points. Au décathlon, par dix fois, l'athlète mène un combat contre lui-même. Chacun a ses spécialités, où il doit capitaliser, prendre des gros points. Et des épreuves plus faibles, où il faut limiter la casser. Mais à chaque fois, se dépasser, se rapprocher de son seuil de compétence maximale.

Pour calculer les points, on utilise un barème. Instauré pour la première fois il y a plus d'un siècle. En 1934, la table finlandaise a permis de l'affiner mais il a été modifié à plusieurs reprises car il a longtemps surévalué les lancers, puis pénalisé les perchistes. Le système actuel, plus équilibré, n'a plus bougé depuis 1985.

Deux hommes ont franchi la barre des 9000 points : Ashton Eaton, recordman du monde, et Roman Sebrle, le tout premier à avoir brisé cette barre mythique. Mais aucun décathlonien n'a réussi à maximiser son potentiel sur un seul et même décathlon. Quel serait donc le record personnel de chacun si on cumulait les dix records personnels des meilleurs spécialistes de l'histoire ?

Kevin Mayer, par exemple, possède un record à 8834, établi l'an dernier aux Jeux Olympiques. A Rio, le Français avait battu quatre records personnels. Si l'on prend en compte ses meilleures performances dans chacune des dix épreuves, il dépasserait allègrement les 9000 points. Mais Ashton Eaton, lui, irait au-delà des 9500 points !

Kevin Mayer (9128 points)

Record Points 100m 10"81 903 Longueur 7,65m 972 Poids 15,76m 836 Hauteur 2,09m 887 400m 48"28 896 110m haies 13"78 1003 Disque 50,13m 873 Perche 5,40m 1035 Javelot 70,54m 898 1500m 4'18"04 825

La joie de Kevin Mayer après sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio.Panoramic

Ashton Eaton (9543 points)

100m 10"21 1044 Longueur 8"23 1120 Poids 15,40m 814 Hauteur 2,11m 906 400m 45"00 1060 110m haies 13"35 1060 Disque 47"36 816 Perche 5,40m 1035 Javelot 66,64m 838 1500m 4'14"48 850

Ashton Eaton après son record.AFP

Roman Sebrle (9314 points)

100m 10"64 942 Longueur 8,11m 1089 Poids 16,47m 880 Hauteur 2,15m 944 400m 47"76 921 110m haies 13"79 1002 Disque 49"46 859 Perche 5,20m 972 Javelot 71,18m 907 1500m 4'21"98 798

Roman SebrleGetty Images

Histoire de nous amuser un peu, nous avons aussi calculer quel serait le record du monde du décathlon en prenant en compte les records du monde de chacune des dix épreuves. Imaginez, une seconde, un athlète capable de courir aussi vite qu'Usain Bolt, de sauter aussi haut que Sergueï Bubka à la perche (l'homme le plus haut en plein air) ou aussi loin que Mike Powell à la longueur.

Il n'existe pas et n'existera jamais. Mais voici ce que cela donnerait. Le disque serait le plus gros pourvoyeur de points, loin devant le javelot et la longueur. Ce sont les trois seules épreuves qui rapporteraient plus de 1300 points.

Le décathlon des records (12565 points)

Record Points 100m 9"58 1202 Longueur 8,95m 1312 Poids 23,12m 1295 Hauteur 2,45m 944 400m 43,03m 1164 110m haies 12,80m 1135 Disque 74,08m 1383 Perche 6,15m 1281 Javelot 98,48m 1331 1500m 3'26"00 1218

Mike Powell lors de son saut mythique à 8,95m à Tokyo en 1991.Imago

.