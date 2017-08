Mondiaux 2017 : Garfield Darien 4e de la finale du 110m haies, McLeod champion du monde

Garfield Darien s'en mord déjà les doigts. Le Français a échoué à deux centièmes de la médaille mondiale sur 110 mètres haies, la faute à un passage de haies trop aléatoire durant toute la course. Le Jamaïcain Omar McLeod a confirmé son statut de favori et son titre de champion olympique en remportant la médaille d'or en 13"04. Le Russe, sous bannière neutre, Sergey Shubenkov (13"14) et le Hongrois Balazs Baji (13"14) complètement le podium.

Un souffle. C'est ce qu'il a manqué à Garfield Darien pour décrocher sa première breloque mondiale en plein air. C'est aussi ce qui a déréglé toute la course du Tricolore entre le premier et le deuxième obstacle. Légèrement désarçonné par un coup de coude involontaire du coureur de la Barbade Shane Braithwate - "c'est la course" a assuré le Français -, Darien n'a jamais su retrouver le rythme de ses foulées, frappant la majorité des haies sur le reste de la ligne droite.

McLeod intouchable

Autant de centièmes perdus qui le privent d'une médaille qu'il semblait avoir dans les jambes. D'autant qu'il était parti idéalement, avec le meilleur temps de réaction de tous les finalistes. Darien a finalement échoué sur la ligne pour deux petits centièmes. En demi-finale, il avait couru en 13"17. Un temps qui lui aurait offert assez confortablement la troisième place… La lutte pour le bronze s'est jouée à très peu de choses. Entre Baji, troisième, et Parchment dernier de la finale, cinq athlètes se tiennent en moins d'un dixième.

Vidéo - Darien a caressé la médaille, avant de la voir s'envoler pour deux centièmes 00:33

Devant, Omar McLeod a vécu une course seul sur sa planète. Nouveau prince du 110m haies, l'athlète de 23 ans n'a jamais été vraiment inquiété. Le natif de Kingston s'est mis aux commandes de la course dès le premier passage de haies pour contrôler la meute à sa guise. Facile, McLeod semble parti pour écrire une nouvelle dynastie jamaïcaine sur la ligne droite.