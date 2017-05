Ligue de diamant - Lavillenie se rassure, Rudisha en rodage

Lavillenie était quelque peu dans l'inconnue après une saison hivernale écourtée pour des pépins à la cuisse. Mais le Français peut repartir de Chine pleinement confiant pour la suite d'une année marquée par les Mondiaux de Londres (4-13 août) où il tentera de glaner le seul titre majeur qui manque à son palmarès.

Avec un bond à 5,83 m à son 1er essai, Lavillenie a dépassé ses espérances, n'étant finalement dominé que par l'Américain Sam Kendricks (5,88 m). Le Français a certes échoué à 5,88 m (2 essais) avant de jouer, en vain, le tout pour le tout à 5,93 m mais il a tout de même de quoi être satisfait. D'autant que ses deux principaux rivaux, son bourreau de Rio 2016, le Brésilien Thiago Braz, et le Canadien Shawn Barber, champion du monde en 2015, se sont eux arrêtés à 5,60 m.

David Rudisha, l'autre star de la réunion, n'a en revanche pas connu la même réussite. Le maître du 800 m n'a terminé que 4e d'une course remportée par son compatriote kenyan Kipyegon Bett. "C'était seulement le départ de la saison pour moi. J'ai couru en 1 min 45, ce qui situe mon niveau actuel et m'offre une base sur laquelle construire pour m'améliorer en vue de la prochaine course", a relativisé Rudisha, encore très loin de son record du monde (1:40.91).

Lyles et Manyonga au top

Shanghai a également vibré à l'occasion du 200 m où l'Américain Noah Lyles a créé une petite sensation en égalant à 19 ans la meilleure performance mondiale de l'année du prodige sud-africain Wayde Van Niekerk (19 sec 90). Autre prestation notable : les 8,61 m à la longueur de Luvo Manyonga, médaillé d'argent aux JO 2016, loin devant le champion olympique Jeff Henderson (6e avec 8,03 m).

Le 110 m haies promettait également énormément avec un plateau de choix. Le vainqueur de Rio, le Jamaïcain Omar McLeod, a fait respecter la hiérarchie en s'offrant une nouvelle fois l'Espagnol Orlando Ortega, loin devant le recordman du monde Aries Merritt (6e).

A la hauteur, l'incontestable N.1 mondial, le Canadien Derek Drouin, est lui passé totalement à côté de son concours avec un zéro pointé à 2,20 m, laissant la victoire à son dauphin de Rio, le Qatari Mutaz Essa Barshim (2,33 m), qui s'octroie un doublé après son succès à domicile, la semaine dernière à Doha lors de l'ouverture de la Ligue de diamant.

Thompson impériale

Le 400 m haies n'a pas non plus souri au favori Kerron Clement, 4e d'une épreuve remportée par le vétéran américain Bershawn Jackson (34 ans). Chez les dames, on attendait avec impatience l'affrontement royal sur 100 m entre celle qui survole le sprint la Jamaïcaine Elaine Thompson et l'ex-reine Veronica Campbell-Brown, âgée de 34 ans. Déjà victorieuse du 200 m à Doha, Thompson a surclassé ses adversaires avec un temps canon de 10 sec 78, Campbell-Brown ne finissant que 6e.

Côté français, Melina Robert-Michon a manqué son concours du disque (8e avec un jet à 61,43 m) et n'a rien pu faire contre la Croate Sandra Perkovic (66,94 m), qui l'avait battue à Rio. Le week-end de Robert-Michon est loin d'être bouclé puisqu'après Shanghai, elle a prévu d'enchaîner dès dimanche avec le meeting de Montgeron (Essonne) malgré le terrible décalage horaire entre la France et la Chine.