Euro 2017 : Les Bleus à 14 après les départs de Livio Jean-Charles et Mathias Lessort

Les intérieurs Livio Jean-Charles et Mathias Lessort ont été écartés mercredi du groupe français qui prépare l'Euro de basket (31 août-17 septembre) et se trouve réduit à 14 joueurs avant les trois matches amicaux prévus à Toulouse ce week-end, a déclaré la Fédération française (FFBB).

Jean-Charles a été peu utilisé lors des premiers matches amicaux. Quant à Lessort, il n'a effectué que le voyage à Kaunas où il n'a joué qu'une minute lors de la défaite face à la Lituanie mardi (96-71).

Le sélectionneur Vincent Collet devra encore écarter deux joueurs pour arriver à la liste définitive des douze, probablement après les matchs contre la Belgique, le Monténégro et l'Italie, vendredi, samedi et dimanche.

Par ailleurs, le deuxième meneur Antoine Diot a dû quitter momentanément le groupe en raison d'un deuil familial et ne jouera pas à Toulouse. Les pivots Joffrey Lauvergne et Vincent Poirier, qui n'ont pas joué contre la Lituanie à cause de blessures, sont de retour à l'entraînement.