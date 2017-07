Cleveland tente d'éteindre l'incendie Irving

Les dirigeants de Cleveland ont assuré mercredi que les rumeurs sur les envies de départ de Kyrie Irving, qui serait en froid avec LeBron James, étaient exagérées et que leur meneur-vedette serait bien présent pour la reprise de l'entraînement en septembre.

"La situation est fluide, nous sommes en contact avec l'entourage de Kyrie pour la gérer", a assuré le nouveau manager général des Cavaliers, Koby Altman. "Il y a dans tout cela beaucoup d'exagération. Les gens qui les côtoient au quotidien n'ont jamais vu cette animosité" a-t-il poursuivi, en référence à Irving et la superstar de l'équipe, LeBron James.

"Ces deux joueurs avec Kevin Love nous ont conduit à trois finales de suite et à un titre NBA, ils s'entendent très bien sur le terrain, toute cette animosité dont on parle dans les médias, n'existe pas", a insisté le dirigeant qui a refusé de confirmer qu'Irving avait demandé à quitter les Cavaliers.

Selon la chaîne de télévision ESPN, Irving a rencontré ses dirigeants pour leur demander de lui trouver une nouvelle équipe pour ne plus avoir à jouer avec James, omniprésent sur le terrain et en dehors.

Le proprio des Cavs compare Irving à Kobe Bryant

"Kyrie est sous contrat avec les Cleveland Cavaliers pour les deux à trois années à venir. Il sera là pour la reprise de l'entraînement", a insisté le propriétaire des Cavaliers, Dan Gilbert. "C'est l'un des meilleurs de NBA, nous l'apprécions énormément", a-t-il insisté.

"Il faut regarder ce qu'il s'est passé il n'y a pas si longtemps (en 2007, NDLR) quand Kobe Bryant appelait lui même les stations de radio pour dire qu'il voulait quitter les Lakers. Au final, il a gagné deux autres titres avec les Lakers après", a-t-il rappelé.

"Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer", a conclu Gilbert.

Les Cavaliers se sont préparés à l'éventualité du départ d'Irving en recrutant pour une saison et un contrat de 2,1 millions de dollars Derrick Rose, ancien meneur de Chicago et des Knicks, dont la carrière est perturbée par des blessures à répétition depuis qu'il a reçu le trophée de meilleur joueur NBA (MVP) en 2011. Irving, 25 ans, a fait toute sa carrière à Cleveland qui lui avait fait signer un contrat de cinq ans lui garantissant 94 millions de dollars en 2014 avant d'officialiser quelques jours plus tard le retour de "King James".