Deux de chute pour les Cavs, fin de série pour Houston : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Le hold-up total des Sixers

Ce qui n'était pas l'affiche la plus sexy de la soirée a donné lieu à une fin de match les plus folles de la saison ! Philadelphie est allé chercher sa victoire face aux Knicks de New York (98-97) après avoir été mené de dix points à deux minutes de la fin. Les joueurs de la Big Apple avaient pourtant le match en main, portés par un duo Derrick Rose (25 points) – Carmelo Anthony (28 unités) pour une fois à l'unisson.

Mais les 76ers se sont accrochés et Joel Embiid est sorti de sa boite au meilleur des moments. Le pivot camerounais (21pts, 14rbds), dispendieux au possible auparavant (4/14 au tir après trois quart-temps), s'est réveillé pour ramener les Sixers dans le coup et l'étonnant TJ McConnell a conclu ce braquage en règle d'un maître shoot en se retournant pour l'emporter à la sirène. Avec son onzième succès, la franchise de Pennsylvanie fait déjà mieux que son infamant bilan de la saison dernière. Les Kincks, eux, laissent petit à petit filer le train du Top 8, encore une fois.

Le joueur : CJ McCollum a mis les Cavs à terre

Alors que le match a failli ne pas avoir lieu à cause de la neige tombée en abondance sur l'Orgeon, CJ McCollum était lui bouillant. L'arrière des Portland TrailBlazers est le grand artisan de la victoire surprise des siens sur le champion en titre Cleveland, pourtant au complet. Incroyable de réussite en seconde mi-temps, McCollum (27 points) a fait plier les Cavs, au point de leur faire lâcher la rencontre et d'envoyer les remplaçants pour terminer le match. Dans une saison pénible, ce succès fait du bien aux Blazers, beaucoup moins aux partenaires de LeBron James, battus pour la deuxième fois de suite.

La stat : 18

Comme le nombre (déjà) de triple-double pour Russell Westbrook. Le meneur du Thunder d'OKC a comme tous les soirs ou presque affolé la feuille de stats, tout en menant son équipe à la victoire face à Memphis (103-95), concurrent direct pour les play-offs. Le numéro 0 a terminé la partie avec 24 points, 13 rebonds et 12 passes, son 18e "TD" de la saison, égalant son total de la saison dernière. Westbrook est plus que jamais en lice pour le record historique d'Oscar Robertson, auteur de 41 triple-double sur une seule saison.

Les Français : Evan Fournier en délicatesse avec son talon d'Achille

L'arrière du Magic d'Orlando a passé une mauvaise nuit, tracassé par des douleurs au talon d'Achille et gêné par les fautes cette nuit chez les Clippers. Résultat, seulement 25 minutes passées sur le parquet et son plus petit total de points depuis plus d'un mois.

Evan Fournier (Magic) : 8 pts, 2 rbds, 2 passes en 25 minutes

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 6pts, 3 rbds en 11 minutes

Timothé Luwawu-Cabarrot (Sixers) : 5pts, 2rbds en 12 minutes

Ian Mahinmi (Wizards) : n'a pas joué, blessé

Joakim Noah : 7pts, 6rbds en 20 minutes

L'image : Le tir de la gagne de TJ McConnell

Le WTF : Joel Embiid était très, très content de la victoire des siens

Tous les scores

LA Clippers - Orlando 105 – 96

Portland - Cleveland 102 – 86

Boston - Washington 117 – 108

Oklahoma City - Memphis 103 – 95

Minnesota - Houston 119 – 105

Philadelphie - New York 98 - 97