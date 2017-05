Houston et Washington égalisent et maintiennent le suspense

Wizards - Celtics : 121-102

Washington et Boston sont à égalité 2-2

Pendant six minutes, les Celtics ont vécu l’enfer. Balles perdues sur balles perdues provoquées par la défense étouffantes des Wizards, fautes sur fautes, tirs manqués sur tirs manqués… ils ont même dépassé deux fois l’horloge des 24 secondes ! Complètement noyés par l’euphorie soudaine de John Wall, Bradley Beal (59 pts à eux deux) et leurs coéquipiers, les joueurs de Boston ont encaissé un 26-0 en six petites minutes dans le troisième quart temps. Un trou d’air mémorable qui leur a coûté le match.

Ils étaient devant au tableau d’affichage et ils se sont retrouvés loin derrière. A cavaler en vain au score dans les dernières minutes de la rencontre. Mais cette fois-ci, pas d’exploit possible. Spécialiste des paniers décisifs, Isaiah Thomas (19 pts cette nuit) n’a pas marqué une seule fois et Brad Stevens a rapidement fait tourner son effectif en vue de la grande bataille qui se prépare pour la prochaine rencontre. A 2-2, le vainqueur du match 5 prendra une option importante pour les finales de Conférence.

Rockets - Spurs : 125-104

Houston et San Antonio sont à égalité 2-2

Sur plusieurs points, le match de cette nuit rappelait fortement le tout premier de la série entre les deux équipes. Le score est d’ailleurs presque identique (126-99 en ouverture, 125-104 hier). Les Rockets se sont reposés sur les mêmes points forts : circulation du ballon, jeu rapide et une adresse extérieure insolente. S’ils n’ont pas fait mieux que les 22 tirs à trois-points inscrits dans le match 1, les partenaires de James Harden (28 pts, 12 pds) ont trouvé la cible 19 fois en 43 tentatives lointaines. Soit 44% , le même pourcentage… que lors du premier match, évidemment.

Houston a frappé fort d’entrée et n’a jamais été mené une seule fois en cours de partie. La défense des Spurs n’est pas parvenue à s’adapter. Elle n’a pas réagi. Et les Texans ont encaissé une pluie de paniers sans vraiment se mettre en position pour riposter. Kawhi Leonard et LaMarcus Aldridge, 16 points chacun, ont essayé de sauver les meubles avant d’être laissés au chaud sur le banc en fin de match. La rencontre était déjà pliée. Gregg Popovich, furieux envers ses joueurs après coup, doit maintenant trouver des nouveaux ajustements pour contrer le flow offensif des Rockets lors du prochain duel.