NBA - Les Spurs éliminent les Rockets et se qualifient pour les finales de Conférence

Rockets – Spurs : 75-114

San Antonio remporte la série 4-2

Les Rockets de James Harden ont quitté les playoffs la tête baissée après une prestation indigne de leur saison. Le barbu (10 pts à 2/11 aux tirs, 6 balles perdues) et ses coéquipiers ont été surclassés devant leur public par une équipe pourtant privée de son meilleur élément. Le tout lors d’un match décisif ! Voilà qui en dit long sur les ressources mentales du groupe de Mike D’Antoni, formation brillante mais encore trop limitée pour vraiment aspirer à jouer le titre.

Tout est de ma faute. Je prends la responsabilité de cette défaite des deux côtés du terrain. C’est dur de perdre à la maison une rencontre cruciale de cette manière“, osait Harden.

James Harden et Gregg PopovichGetty Images

Si les Rockets ont effectivement commis plusieurs erreurs, il faut aussi donner du mérite, beaucoup de mérite, aux Spurs. Aux joueurs comme aux coaches. Et d’abord à LaMarcus Aldridge, auteur d’un excellent match au meilleur moment possible. Sans Kawhi Leonard, touché à la cheville, les éperons avaient besoin que leur deuxième All-Star prenne le relais au scoring. Il n'a pas bégayé. Aldridge est devenu le premier joueur des Spurs depuis Tim Duncan à compiler 34 pts et 12 rbds sur une rencontre de playoffs.

Il a vraiment haussé son niveau de jeu. Il a demandé la balle, il s’est mis en bonne position. Il était aussi génial aux rebonds“, commentait Gregg Popovich.

Le staff de San Antonio a aussi sa part d’honneur à récolter. Les tacticiens des Spurs ont su s’adapter en permanence aux schémas offensifs des Rockets. Jusqu’à finir par les faire exploser lors de ce Match 6 déterminant pour la qualification. C’est désormais un défi bien plus grand qui les attend, à savoir un duel épique avec les Warriors toujours invaincus en playoffs.