Seth Curry plus fort que son frère, DeMar DeRozan en super-héros : ce qu’il faut retenir de la nuit

Le match : le Heat renversé par Seth Curry et les Mavericks (96-89)

Il s’appelle Curry… Seth Curry ! Lundi soir, c’est le plus jeune des deux frères qui a brillé. Auteur de 29 points, Seth a permis à Dallas de renverser la vapeur dans un match qui semblait s’offrir au Heat.

Rapidement menés 31-17, les Texans ont resserré la défense, notamment grâce à la recrue Nerlens Noel (6 pts, 6 rbds, 1 contre, 1 int). Curry a ensuite commencé à trouver la mire, avant de donner l’avantage à son équipe 48-46 dans le second quart. Les Mavs’ comptent jusqu’à 11 points d’avance, mais Miami résiste, et repasse même devant (89-84) à un peu moins de cinq minutes de la sonnerie sur un tir primé de Goran Dragic (24 pts, 5 rbds, 6 pds).

Ce sera finalement le dernier coup d’éclat des visiteurs. Dallas termine ensuite la rencontre sur un 12-0, avec 6 unités de Curry.

Les 19 points et 19 rebonds d’Hassan Whiteside n’auront donc pas suffi à Miami. Du côté des Mavericks, Harrison Barnes (24 pts) a été le principal lieutenant, tandis que Dirk Nowitzki a pris plus de rebonds (12) qu’il n’a marqué de points (8 pts à 2/9).

Le joueur : DeMar DeRozan (37 pts) pour la gagne

DeMar DeRozan était partout pour Toronto. À 1,9 seconde du buzzer, c’est lui qui a trouvé la ficelle pour crucifier les Knicks (92-91). Pendant toute la rencontre, l’arrière s’est démultiplié, avec 37 points à 13/25, et 8 rebonds. Seulement deux autres joueurs des Raptors, Jonas Valanciunas et Serge Ibaka, on passé le cap des 10 unités.

Il va falloir que DeRozan garde la forme, car les Raptors ont appris lundi que Kyle Lowry va être opéré du poignet, et qu’il pourrait manquer tout le reste de la saison régulière.

La stat : 0/11

Cela arrive même aux plus grands. Lundi soir, Stephen Curry a raté les 11 tirs à trois points qu’il a tentés, avec même deux vilains airballs en début de match. Jamais le double MVP n’avait autant raté la cible de loin dans un match sans en marquer un. Il égale aussi un record NBA d’Antoine Walker et Trey Burke pour le plus de tirs primés manqués dans une rencontre sans un seul panier réussi. Heureusement pour les Warriors, il y a du monde dans l’effectif, et cela n’a pas empêché l’équipe de s’imposer contre Philadelphie (119-108).

Les Français

Timothé Luwawu-Cabbarrot (76ers) : 6 pts, 2 rbds en 17 mns

Kevin Seraphin (Pacers) : n’a pas joué

L’image : Ricky Rubio avec le petit pont

Le WTF : Dwight Howard a vendu de la tristesse

Tous les scores

Knicks – Raptors : 91-92 76ers – Warriors : 108-119

Cavaliers – Bucks : 102-95 Celtics – Hawks : 98-114

Mavericks – Heat : 96-89 Rockets – Pacers : 108-117 Kings – Timberwolves : 88-102