Poursuite 12,5 Km - Pour Fourcade, c'est l'heure du retour à la normale

Martin Fourcade, c’est l’homme aux ressources exceptionnelles. Attendu au tournant lors du sprint 10 km des Mondiaux de biathlon, le Catalan n’a certes pas réussi à s’imposer samedi à Hochfilzen, mais il est parvenu à ajouter une nouvelle médaille à sa longue collection. Une démonstration de force mentale, vu le lourd contexte qui a entouré cette première course individuelle des Championnats du monde 2017. Outre ces deux erreurs au tir, Fourcade a répondu présent dans tous les sens du terme.

Selon son entraîneur, Stéphane Bouthaux, cette médaille de bronze avait un petit goût d'or après 48 heures vécues dans un contexte spécial, qui ont fait remonter au grand jour le personnage qu'est avant tout Fourcade. Un amoureux de son sport. "Il m'épate", a d'ailleurs déclaré le technicien. "Vu le contexte explosif actuel, je pensais qu'il aurait laissé plus de plumes que ça. Il y a pas mal de choses qui sont venues perturber sa concentration. Ses pensées étaient polluées par cette histoire qui lui prend les tripes. J'espère que cette fois l'orage est passé et qu'on verra de nouveau du très grand Martin. Mais cette médaille vaut largement un titre."

"Il y a de la frustration mais il y a aussi de la satisfaction, parce que malgré un tir catastrophique, j'arrive à attraper une médaille et à être placé pour la poursuite (qui se disputera dimanche, ndlr)", a-t-il reconnu après la course. "Honnêtement c'est une belle médaille de bronze. Je n'ai pas été assez bon pour avoir des regrets", a ensuite philosophé le Français.

Concernant la polémique avec l’équipe de Russie lors du relais mixte - Alexander Loginov et Anton Shipulin avaient refusé de lui serrer sur le podium pensant qu’il avait fait exprès de faire tomber Loginov lors du dernier passage de relais - Fourcade a reconnu que cela n’avait jamais eu d’effet sur sa performance sur la piste. "J'y ai forcément pensé mais je suis un grand garçon et je sais ce que je dois faire pour que ça marche bien. Cela n'a pas eu d'incidence", a-t-il expliqué.

" On avait mélangé mes prises de position sur le dopage avec ce qui s'est passé sur la piste "

Plus que la médaille, Fourcade a surtout entamé des réconciliations en bonne et due forme avec son rival Anton Shipulin. Une poignée de main et une petite discussion ont permis aux deux hommes d'afficher publiquement un retour à la normale. Pas ennemis, loin de là même, les deux hommes avaient déjà commencé à se rabibocher sur Internet. Une façon d'aborder un nouveau départ

"On avait discuté avec Anton sur les réseaux sociaux parce que j'avais été déçu de sa réaction", a indiqué le Français. "Il y avait eu de l'incompréhension de sa part. On avait mélangé mes prises de position sur le dopage avec ce qui s'est passé sur la piste. Mes prises de position sur le dopage n'ont jamais ciblé la Russie ou le biathlon. On s'est expliqué avec Anton. On a une bonne relation depuis dix ans et c'était dommage qu'on reste là-dessus. On voulait tourner la page."

Deux courses, deux médailles, Martin Fourcade n'a pas manqué ses débuts dans ces Championnats du monde, loin de là. En prenant ce bronze dans un mauvais jour, le Pyrénéen, qui avait annoncé venir seulement chercher une médaille d'or à Hochfilzen, s'est peut-être ouvert la voie à des lendemains qui chantent. Il aborde le sprint de dimanche en position de chasseur, 23 secondes seulement derrière Johannes Boe et Benedidkt Doll, sans penser au Grand Chelem, qui avait accompagné sa campagne victorieuse à Oslo (4 médailles d'or sur 6 épreuves). Une position qu'il affectionne, lui l'amateur de duels sur la piste et le pas de tir. Dimanche, ce sera le retour de la compétition, la vraie. Et Fourcade aime ça, plus que tout autre chose.