Mondiaux 2017: Sylvain André en argent, Joris Daudet en bronze

L'équipe de France a décroché deux médailles dans l'épreuve Elite messieurs des Championnats du monde 2017 de BMX avec les 2e et 3e places de Sylvain André et Joris Daudet, samedi à Rock Hill (Caroline du Sud). Seul l'Américain Corben Sharrah a réussi à devancer les Français en finale où Daudet tentait de remporter le titre mondial pour la troisième fois après 2011 et 2016.

Un troisième Français, Jérémy Rencurel, s'était hissé en finale, mais il a terminé à la 8e et dernière place sur une chute. Le Letton Maris Strombergs, légende de la discipline avec ses deux titres olympiques (2008, 2012), n'a pas dépassé les 8e de finale.

Axelle Etienne a terminé à la 5e place de la finale dames remportée par l'Américaine Alise Post, devant l'Australienne Caroline Buchanan et la Colombienne Mariana Pajon, championne du monde sortante et double championne olympique en titre.