Fin du secret de Polichinelle, Jason Lamy Chappuis sort officiellement de sa retraite

Le Français Jason Lamy Chappuis, champion olympique de combiné nordique en 2010 et retraité depuis 2015, a annoncé mercredi qu'il reprenait la compétition dans l'optique des Jeux d'hiver de Pyeongchang en 2018. Agé de 30 ans, Lamy Chappuis a suivi lors des deux dernières années une formation de pilote de ligne.

"Je viens de terminer ma formation de pilote en Angleterre le week-end dernier et j'ai décidé de relancer ma carrière de sportif de haut niveau en vue des JO de Pyeongchang", a déclaré au cours d'une conférence de presse le porte-drapeau de la délégation française à la cérémonie d'ouverture des JO-2014 à Sotchi.

"Ma réflexion a commencé aux JO de Rio, où j'ai eu ce sentiment qu'il me manquait quelque chose, a-t-il ajouté. Cela m'a donné envie de recommencer ainsi que le fait de passer un hiver complet en Angleterre, loin de la neige. Je me suis dit qu'il me manquait quelque chose, de vibrer encore une dernière fois, retrouver l'équipe de France et l'ambiance. J'avais ce manque."

" Le timing est trop parfait pour ne pas réessayer. J'ai 9 mois pour préparer les JO. "

Jason Lamy-Chappuis Panoramic

4e en 2006 à Turin, Lamy-Chappuis avait conquis le grand public en décrochant l'or olympique quatre ans plus tard à Vancouver au terme d'un sprint épique. Quintuple champion du monde, il compte 26 victoires en Coupe du monde dont il a remporté le classement général à trois reprises (2010, 2011, 2012).