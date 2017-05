5 raisons de suivre le Tour d'Azerbaïdjan

Déceler de futurs cracks

Le Tour d’Azerbaidjan permet de révéler des stars en devenir, notamment deux cadors actuels du peloton, Primoz Roglic, vainqueur en 2015, et surtout Ilnur Zakarin, lauréat en 2014. Le Slovène et le Russe étaient alors totalement inconnus, jusqu’à ce que leurs victoires au Tour d'Azerbaïdjan produisent l’effet d’un déclic sur leur carrière.

Cela a aussi été le cas de Michael Schwarzmann, vainqueur de la dernière étape de l'édition 2016, quelques mois avant de passer tout près d'un succès sur la Vuelta. Alors qu'en sera-t-il en 2017 ? On suivra avec attention l'Américain Ansel Dickey (22 ans, CCB Velotooler) et le KazakhVadim Pronskyi (18 ans, Astana City) qui semblent tous deux très prometteurs.

Découvrir la montée vers Pirqulu, digne d'une épreuve World Tour

Ce n'est pas la seule difficulté de ce Tour d'Azerbaidjan, mais c'est sans conteste la plus difficile. Les ascensions de l'étape vers Ismayli dépassent rarement les 5km. La montée finale vers Gabala n'est, elle, qu'un grand faux-plat où même les sprinteurs s'accrochent. Non, l'étape-reine de l'épreuve azérie est bien la 4e, menant vers Pirqulu, à plus de 1300 m d'altitude.

Pour cela, les coureurs doivent franchir une ascension de 18km à 4% de moyenne. Mais ne vous fiez pas à cette moyenne. Très irrégulière, avec 2 km de plat à mi-ascension, la pente dépasse les 8% à deux kilomètres de l'arrivée. Idéal pour permettre aux favoris de creuser des écarts. Zakarin avait d'ailleurs construit son succès au général ici en 2014.

Revoir des têtes connues sur les routes

Si les épreuves continentales peinent à attirer des stars du peloton, on devrait retrouver au départ le Français Damien Monier (Bridgestone Anchor Cycling), ex-vainqueur d'étape sur le Giro 2010, ou encore le Russe Edouard Vorganov (Minsk Cycling Club), douzième du Tour 2012.

story tour azerbaidjanEurosport

Découvrir l'Azerbaïdjan

C'est peut-être évident mais l'organisation d'une épreuve comme le Tour d'Azerbaïdjan, télévisée, est avant-tout l'occasion pour les Azéris de promouvoir leur pays, à l'image du Tour de France. Le passage traditionnel dans la vieille ville de Bakou (rentrée récemment au patrimoine de l'UNESCO), une partie ancienne de la capitale avec ses rues étroites et pavées, rappelera aux amateurs de cyclisme le passage dans Sienne sur les Strade Bianche.

On découvrira également Qabala, ville azérie touristique par excellence et qui ne possède pas qu'une équipe de football capable de sortir Lille et de gêner Saint-Etienne en Ligue Europa. Sans oublier bien sûr les Maiden's Tower et Fritag Tower dans la région d'Ismailyi, arrivée de la 2e étape.

Voir des maillots d’équipes assez uniques

Vous trouvez jolis les maillots de certaines équipes du World Tour, à l'image de ceux de Quick-Step Floors ? Vous trouvez certains franchement ratés ? Intéressez-vous vite à ceux des équipes continentales. Il y a parmi eux certaines pépites et on trouve de tout.

Comme la tunique d'une simplicité exceptionnelle de la Team Illuminate.

Attention aux yeux avec la tunique blanche, noir et (rose ?) de la formation azérie Synergy Baku Cycling Project.

Sans oublier le superbe maillot bleu et vert de l'équipe Kolss Cycling Team. Promis, vous verrez des maillots comme vous en avez jamais vus.