Bryan Coquard, tête d'affiche de la nouvelle équipe Vital-Concept

Il y aura une nouvelle équipe dans le peloton la saison prochaine. Comme prévu, Jérôme Pineau, accompagné de Patrice Etienne, patron de l'entreprise, a présenté ce jeudi midi sa nouvelle équipe Vital-Concept. La formation sera principalement organisée autour de Bryan Coquard, qui en devient le nouveau leader. Le sprinteur français de 25 ans se lance un nouveau défi après plusieurs années passées sous l'égide de Jean-René Bernaudeau au sein d'Europcar et Direct Energie. Quinze coureurs ont été annoncés et cinq autres vont les rejoindre dans les prochains jours, selon l'ancien coureur cycliste.

" Être présents sur le Tour 2018 "

"On veut gagner vite. Nous voulons participer aux plus grandes épreuves. Nous avons l'ambition d'être sur le Tour 2018", a expliqué Pineau lors de la conférence de presse de présentation. Le club référent de la nouvelle équipe sera le VCP Loudéac, en Bretagne, et Pineau compte recruter en son sein un "leader pour les courses à étapes". Il a également souligné que la formation sera au cœur du projet et que le siège de l'équipe sera "un centre de performance". Une autre entreprise devrait s'associer prochainement à Vital-Concept pour le naming de l'équipe.

Pineau est aussi revenu sur la signature de Coquard, déjà annoncée depuis un moment, qui sera la pierre angulaire de l'équipe. "Bryan croit énormément en ce projet. Le recruter, c'est une vraie responsabilité, ce n'est pas rien." Et de poursuivre : "Il doit endosser pleinement son rôle de leader. La pression fait partie du métier de leader." Pour l'épauler, Coquard pourra notamment compter sur Kevin Reza, Bert de Backer, Julien Morice ou le rouleur Johan Le Bon, l’autre grosse pioche de Vital Concept. Plutôt content de son casting, Pineau l'annonce : "Nous avons une très, très forte équipe. Ces coureurs peuvent faire très mal." Confirmation attendue à partir de janvier prochain.