Décès de Serge Baguet, champion de Belgique sur route en 2005

Serge Baguet a été coureur professionnel entre 1991 et 2007, au sein des équipes Lotto et Quick Step. Il avait mis une première fois un terme à sa carrière en 1996 et avait travaillé pendant trois ans comme couvreur. Il était revenu dans le peloton en 2000 chez Lotto.

Il a participé cinq fois au Tour de France, dont il a remporté la 17e étape en 2001 à Montluçon. Le Flandrien a disputé au total cinq fois le Tour de France, et les a tous terminé. Il avait remporté le championnat de Belgique en 2005.