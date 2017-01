Même sans sa principale recrue, Fortunéo-Vital Concept vise plus haut

Malgré le forfait inattendu de sa recrue phare et un effectif réduit, Fortuneo-Vital Concept espère franchir un palier en 2017, avec en ligne de mire un premier succès d'étape dans le Tour de France et une invitation au Tour d'Espagne.

En enrôlant le Belge Gianni Meersman, double vainqueur d'étape du dernier Tour d'Espagne, l'équipe bretonne pensait avoir trouvé le coureur qui allait lui faire changer de dimension en 2017. Elle devra pourtant se passer de ses services : une arythmie cardiaque et du tissu cicatriciel ont été découverts chez l'ancien coureur de la formation Etixx - Quick Step lors d'un contrôle médical de routine et à 31 ans, le Flamand n'a eu d'autre solution que de mettre prématurément un terme à sa carrière.

"Quand j'ai appris cela, fin décembre, j'ai d'abord pensé au drame humain vécu par Gianni (Meersman). Mais, évidemment, c'est aussi un coup dur pour l'équipe et après ce que l'on a vécu en 2016, on s'en serait bien passé", a confié Emmanuel Hubert, le manager général de la formation Fortuneo-Vital Concept, vendredi dernier.

"Pas d'objectifs chiffrés"

Il est vrai que son équipe a accumulé les soucis physiques chez ses coureurs lors des premiers mois de la saison dernière. Cela ne l'a pas empêché - pour sa première saison sous cette appellation - de décrocher neuf victoires au fil de l'exercice mais ses dirigeants en escomptaient presque le double. "Cette fois, je ne veux pas annoncer d'objectif chiffré, cela nous porte malheur", a ajouté Hubert, lors de la présentation officielle de l'équipe au Domaine de Cicé-Blossac (Ille-et-Vilaine).

"Sur le papier, l'équipe (20 éléments contre 23 en 2016) est en tout cas bien supérieure à celle de l'an dernier Je suis persuadé que l'on a les moyens de réaliser de très belles choses", a ajouté le manager breton en citant son leader, l'Argentin Eduardo Sepulveda, son sprinter, le Britannique Dan McLay, et ses six recrues de l'intersaison, Maxime Bouet (Etixx-Quick Step), Arnold Jeannesson (Cofidis) ainsi que quatre coureurs bretons.

"Plusieurs d'entre-eux sont passés par le circuit World Tour, ils doivent tirer l'équipe vers le haut et lui permettre de franchir un cap". Fortuneo-Vital Concept, comme ces trois dernières années, espère à nouveau obtenir une invitation pour le Tour de France et, pour la première fois, a posé candidature pour le Tour d'Espagne. "Quand on voit ce qu'a réalisé l'équipe Direct Énergie (victoire d'étape pour le néo-professionnel Lilian Calmejane), ça donne envie. Notre équipe grandit, elle est désormais capable d'enchaîner deux Grands Tours dans une saison", a jugé Hubert.