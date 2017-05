Jungels rafle la mise, Dumoulin en contrôle

A la veille de la troisième et dernière journée de repos, le peloton du Giro a jeté ce qui lui restait de forces dans la bataille avant d'aborder la dernière terrible semaine. Dans une lutte sans fin pour l'échappée du jour, les trois premières heures ont été parcourues à une vitesse folle. Il n'y avait qu'à voir la manière dont Bob Jungels a remporté le sprint entre les leaders pour la victoire d'étape, sans lever les fesses de la selle, pour comprendre à quel point les coureurs étaient vidés après presque 200 kilomètres.

Pour Quick-Step et Jungels, ces deux premières semaines de Giro ne sont pas loin d'être parfaites. Cinq victoires d'étapes pour la formation, dont une pour le Luxembourgeois qui a aussi porté le maillot rose pendant cinq jours et qui l'a troqué contre le blanc depuis. Dans la lutte pour le maillot rose, Nairo Quintana a connu une journée en forme de montagnes russes avec une chute à 37 kilomètres de l'arrivée puis une deuxième place finale et six secondes de bonifications. Un lot de consolation oui mais le Colombien reste l'autre (petit) gagnant du jour. Thibaut Pinot, actif dans le final, a lui pris la troisième place et empoche quatre secondes.

Quintana à terre et attendu

Le Giro aurait bien pu basculer ce dimanche. Quand Nairo Quintana a chuté, chacun a scruté sa réaction. Non, le Colombien n'était pas touché. Et dans le peloton, son principal adversaire, Tom Dumoulin a demandé à son équipe Sunweb de temporiser, ce qui n'était d'ailleurs pas au gout des Barhain-Merida de Nibali qui ont (un peu) roulé. Revenu, le deuxième du général n'a pas été attaqué dans la difficile descente du Selvino.

Tout juste Vincenzo Nibali a-t-il tenté de mettre la pression dans l'ultime toboggan du jour vers Bergame. Dans la ville d'arrivée du Tour de Lombardie, c'est Bob Jungels qui a allumé la mèche vers la "ville haute". Le Luxembourgeois, qui a déposé un Pierre Rolland offensif, était trop court pour partir seul, mais il avait prévenu ses adversaires. Pinot, Nibali ou Pozzovivo ont aussi secouer le groupe des leaders alors que Dumoulin et Quintana étaient eux discrets. Au sprint, en faux-plat descendant, Bob Jungels a montré la force dont il dispose dans les jambes pour remporter la première étape de sa carrière sur un Grand Tour.

Rolland a encore tenté

A contre-temps, Pierre Rolland a dû attendre la première ascension du jour pour se lancer à la poursuite des fuyards du jour, parmi lesquels Molard, Deignan ou Van Rensburg. Avec Luis Leon Sanchez, le Français est revenu mais derrière les Orica-Scott ont roulé fort pour maintenir les échappés à porter de fusil. Dernier à y croire, le Français de la Cannondale a été déposé dans Bergame par un Jungels puissant.

Lundi, les coureurs profiteront d'une troisième et dernière journée de repos bien méritée. Les chutes du jour auront forcément laissé des traces. Pour Tanel Kangert, 7e du général dimanche matin, le Giro s'est achevé sur une chute spectaculaire. Tom Dumoulin, lui, passera une nouvelle journée en rose pour se préparer à la défense de celui-ci. Mardi, ce sont 5122 m de dénivelé positif et le mythique Stelvio qui attendent les coureurs.