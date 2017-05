Dopage - Bardiani licencie Pirazzi et Ruffoni

L'équipe Bardiani a annoncé vendredi avoir engagé une procédure de licenciement à l'encontre de ses deux coureurs, les Italiens Stefano Pirazzi et Nicola Ruffoni, convaincus de dopage. La formation italienne a précisé avoir reçu confirmation de l'Union cycliste internationale (UCI) que la contre-analyse avait confirmé le premier résultat pour les deux coureurs, positifs à l'hormone de croissance lors de contrôles inopinés pratiqués fin avril.

Pirazzi et Ruffoni, engagés dans le Giro, ont été exclus le 4 mai à la veille du départ d'Alghero (Sardaigne). Pirazzi, 30 ans, a enlevé notamment le classement du GP de la Montagne dans le Giro 2013 et gagné une étape l'année suivante. Ruffoni, 26 ans, a lui gagné le GP Beghelli 2016 et deux étapes du récent Tour de Croatie, peu avant son contrôle.

La formation italienne encourt une suspension allant de 15 à 45 jours, la sanction réglementaire prévue par l'UCI pour une équipe enregistrant dans une période de 12 mois deux cas de positivité. A moins de prouver son absence d'implication et la mise en place de mesures pour prévenir les dérives de ce type. La commission compétente de l'UCI devrait se réunir début juin.