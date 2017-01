En 2017, Nairo Quintana participera au Giro avant le Tour de France

C'est "le principal objectif" de sa saison, qu'il lancera lors du Challenge de Majorque (26-29 janvier). En 2017, Nairo Quintana misera sur le Tour de France. Mais pas seulement : le Colombien prendra aussi le départ du Tour d'Italie. "Nairo Quintana s'alignera définitivement lors de la 100e édition du Giro", a indiqué jeudi son équipe Movistar.

Quintana, vainqueur du Tour d'Espagne l'an dernier, a remporté le Tour d'Italie en 2014 pour sa seule participation. Le coureur colombien (26 ans) a participé en 2014 au Giro et à la Vuelta et les deux dernières années aux Tours de France et d'Espagne. Il a terminé deux fois 2e du Tour de France (2013, 2015) et une fois 3e (2016).

Après l'une des courses du Challenge de Majorque, Quintana enchaînera avec le Tour de la Communauté de Valence et le Tour d'Abu Dhabi. Tirreno-Adriatico en mars sera sa dernière course avant un séjour en Colombie. Durant la semaine précédant le départ du Giro, il disputera le Tour des Asturies comme ultime préparation.

L'autre meneur de la formation, l'Espagnol Alejandro Valverde, aura un programme espagnol (Challenge de Majorque, Tour de Murcie, Clasica d'Almeria, Tour d'Andalousie) avant Paris-Nice. Son équipe a précisé que le Murcian aurait pour premiers grands objectifs les classiques ardennaises en avril et qu'il participerait cette saison au Tour et à la Vuelta. L'équipe Movistar sera officiellement présentée la semaine prochaine, à Madrid.