L'Italie en rose à 100 jours du Giro

Plus que 100 jours à patienter pour les tifosi. Et pour aider, les organisateurs du Giro ont choisi de leur en mettre plein la vue en illuminant de rose les hauts lieux qui seront traversés lors d'une 100e édition historique du Tour d'Italie. La Fontaine de Neptune de Florence, les sculptures de glace des Doolomites ou encore le baptistère d'Oropa... à un peu plus de trois mois du grand départ donné en Sardaigne, 24 lieux brillaient ce mercredi, en attendant de voir Nairo Quintana (Movistar), Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) et autres Thibaut Pinot (FDJ) attirer toute la lumière au mois de mai.