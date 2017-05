Nairo Quintana : "Pinot a l'équipe la plus forte et il va vite en contre-la-montre"

Nairo Quintana (Movistar), nouveau leader du Giro, a pointé vendredi soir à Piancavallo la menace représentée par Thibaut Pinot, à deux jours de l'arrivée. "Il a une équipe (FDJ) forte avec lui, la plus forte du Giro, et il va vite dans le contre-la-montre", a relevé Quintana lors de la conférence de presse qui a suivi sa prise de pouvoir. "Nous devons surveiller ses attaques".

A la veille de la dernière journée en montagne et à deux jours du chrono finale, le Français occupe la quatrième place du classement à 53 secondes du Colombien. Invité à dresser une hiérarchie en terme d'adversaire entre Pinot et l'Italien Vincenzo Nibali (3e), Quintana a coupé court : "Les deux me préoccupent."

"Il faut prendre du temps à Dumoulin"

Le porteur du maillot rose a rappelé aussi que le Néerlandais Tom Dumoulin, deuxième à 38 secondes, était toujours en très bonne position, malgré sa petite défaillance du jour : "Dans la prochaine étape, il faut lui prendre du temps. C'est lui qui est le plus fort dans le contre-la-montre."

"Le niveau est très élevé et mes adversaires sont très forts", a encore dit Quintana à propos de sa difficulté à faire des différences en montagne. "L'étape du Stelvio a fatigué tout le monde".