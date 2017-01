Mis en cause par CBS, Sky et Armstrong se défendent d'avoir triché

L'ancien roi du cyclisme Lance Armstrong et l'équipe Sky, qui a remporté quatre des cinq dernières éditions du Tour de France, n'ont jamais utilisé de vélos disposant d'un moteur caché, ont-ils assuré dans un reportage de la chaîne de télévision américaine CBS diffusé dimanche.

L'émission "60 minutes" a rencontré Istvan Varjas, un ingénieur hongrois qui a mis au point un moteur miniaturisé dont il a vendu en 1998, en échange de deux millions de dollars, l'exclusivité pendant dix ans, via un intermédiaire, à un acheteur qui, assure-t-il, est resté anonyme. Or 1998 correspond au début de l'ère Armstrong, qui a remporté sept éditions consécutives du Tour de France, entre 1999 et 2005.

Hamilton reconnaît que le vélo à moteur peut faire gagner une course

Interrogé par CBS, Armstrong, déchu depuis de ses sept victoires dans le Grande Boucle pour dopage, a assuré via son avocat qu'il n'avait jamais utilisé "un quelconque moteur". Un ancien coéquipier d'Armstrong au sein de l'équipe US Postal, Tyler Hamilton, convaincu lui aussi de dopage, a de son côté indiqué qu'il "n'a jamais eu connaissance d'utilisation de moteurs" lorsqu'il faisait partie de l'équipe américaine.

Tyler Hamilton Tour 2003AFP

Hamilton a ensuite testé pour l'émission un vélo équipé à la demande de CBS d'un moteur par Varjas à partir d'un cadre utilisé en 1999 par l'équipe US Postal. Hamilton a reconnu que même si l'autonomie du moteur était de vingt minutes, "il permettait clairement de faire la différence entre gagner et perdre".

Les vélos Sky plus lourds de 800g... soit le poids du moteur

Varjas a également révélé à CBS qu'il avait vendu en 2015 des vélos équipés d'un moteur installés cette fois dans l'axe de la roue arrière, à un client dont il ne connaissait pas l'identité. Selon lui, ce dispositif se traduit par un surpoids de 800 grammes. CBS a appris d'une source officielle française que lors de contrôles réalisés durant le Tour de France 2015 remporté par le Britannique Chris Froome, les vélos utilisés pour les contre-la-montre par l'équipe Sky étaient plus lourds de 800 g que ceux des autres équipes.

Un porte-parole de l'équipe Sky, interrogé par CBS, a expliqué que cette différence de poids "pouvait s'expliquer pour faciliter l'aérodynamisme" et que l'équipe "n'avait jamais eu recours à l'assistance mécanique". nfin, Varjas assure avoir vendu plusieurs vélos équipés de moteurs lors des trois dernières années au sulfureux médecin italien Michele Ferrari, exclu à vie en 2012 du cyclisme pour son implication dans le scandale US Postal. Ferrari a nié à CBS avoir acheté des vélos, mais a reconnu en avoir testé un.