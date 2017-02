Tour de Murcie: cinquième succès pour Valverde à domicile

Sur ces routes qu'il connaît bien, Valverde (36 ans) s'est échappé à plus de 60 kilomètres de l'arrivée et a résisté à ses poursuivants pour rallier seul la ligne. Le Colombien Jhonatan Restrepo (Katusha) a pris la deuxième place, devant l'Autrichien Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe). Vainqueur en 2004, 2007 et 2008 lorsque la course se disputait par étapes, le Murcien l'avait également emporté en 2014 dans cette nouvelle version courue sur une seule journée.