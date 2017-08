Alexandra Paillot écrit une nouvelle ligne de son palmarès au Longines Deauville Classic

Même si la plus prestigieuse victoire de leur carrière restera leur magnifique titre de champion de France Pro Élite décroché en 2015 au Grand Parquet de Fontainebleau, le coupe Longines de la région Normandie trônera désormais en très bonne place dans le palmarès d’Alexandra Paillot et Polias de Blondel. Avec son fidèle hongre, la cavalière a remporté le premier Grand Prix international de sa carrière dimanche après-midi lors de la troisième et dernière journée du Longines Deauville Classic. Crédité du plus rapide des trois doubles sans-faute de cette épreuve reine, le fils de Désir du Château a épaté un public venu en très, très grand nombre se masser autour de l’arène de sable deauvillaise.

Trente-neuf couples ont pris part à ce Grand Prix sur un parcours délicat imaginé par Frédéric Cottier. Douze en sont sortis sans faute, donnant lieu à une très indécise seconde manche. Hélas un peu trop lent dans la première, Guillaume Foutrier n’a pas pu y prendre part avec le prometteur Spike van de Withoeve, comme le veut désormais le règlement de la Fédération équestre internationale. Ne sentant pas Australia au top de sa forme, Timothée Anciaume, lui, a préféré en rester là. Dix couples se sont donc disputé la victoire.

Parti sans prendre tous les risques et arrivé sans encombre, le Manchois Alexis Gautier ne pensait peut-être pas qu’il se hisserait à la deuxième place finale avec le très bon Siroco de Coquerie. Son bon temps de référence a finalement contraint ses adversaires à prendre des risques… et souvent à le payer en fin de course. Partie dans un train idéal, Alexandra Ledermann semblait en mesure de le battre. Malheureusement, la médaillée olympique normande a commis une regrettable erreur de parcours avec son tout bon Requiem de Talma. Pas de réussite pour Geoffroy de Coligny et le très rapide Raimondo du Plessis, fautifs sur le premier obstacle du tracé, et finalement sixièmes. Idem pour le Portugais Duarte Romao, battu sur le troisième obstacle avec Utopie d’Bonneville, cinquième. Ce même vertical a hélas occasionné un dommageable refus à Reynald Angot, huitième sur la vive Symphonie des Biches, puis une faute au Mexicain Federico Fernandez, septième sur l’expérimenté Gitano. Edward Levy a signé le deuxième double sans-faute de l’épreuve avec l’excellent Sirius Black. Cependant, le jeune Normand n’a pas tout tenté et finalement dû se contenter de la troisième place. Alexandra Paillot a alors su en profiter, déroulant un tour rapide, très propre et sans sursis pour s’installer en tête… et finalement l’emporter! Juste après elle, Thierry Rozier s’est employé sans compter avec Venezia d’Écaussinnes, mais n’a pu empêcher une faute sur la sortie du double placé au milieu du parcours. Dernier concurrent en piste, Titouan Schumacher espérait bien profiter de la situation. Hélas, il n’a pas pu contrôler le très bon Atome Z comme il l’aurait souhaité, si bien qu’il n’est pas parvenu à trouver la mire face à l’oxer placé devant la porte. Il aura tout le temps de retenter sa chance en 2018 !