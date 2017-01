Amsterdam : Delaveau survole le Grand Prix

Débarrassé des meilleurs mondiaux en lice à Zurich, Patrice Delaveau, 53e mondial, a dominé le Grand Prix dimanche à Amsterdam. En piste avec Lacrimoso 3 Hdc (Landjunge) il a été le plus rapide des huit barragistes. Le Français, vainqueur d’une 150 samedi avec Aquila Hdc (Ovidius) et 3e d’une 145 avec Carinjo HDC (Cascavelle), a ainsi réalisé un excellent week-end. Il devançait dans le Grand Prix le Belge Pieter Devos/ Dream Of India Greenfield (Gem Of India) et l’Irlandais Dermott Lennon/ Loughview Lou-Lou (Limmerick). Pénalisés d’une faute au barrage, les Néerlandais et Ruben Romp/ Teavanta Ii C Z et Frank Schuttert/ Chianti´s Champion se sont classés respectivement 6 et 7e derrière leur compatriote Ben Schröder/ Davino Q. La Suédoise Malin Baryard-Johnsson s’est emparée de la 4e place avec Cue Channa 42. Avec 4 points de pénalité au barrage, le jeune Irlandais Bertram Allen/ Hector van d'Abdijhoeve complétait la liste des appelés à la remise des prix.