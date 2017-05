Andrew Nicholson accroche son premier Badminton, Astier Nicolas dans le top 15

Le CCI 4* de Badminton est sans conteste LE rendez-vous de l’année pour les cavaliers de concours complet. 200.000 spectateurs venus du monde entier étaient présents pour suivre et encourager cavaliers et chevaux. Avec dix couples au départ, la France n’avait jamais présenté une délégation aussi importante sur ce concours mythique.

La compétition a commencé jeudi avec le test de dressage. Répartis sur deux jours, les couples se sont succédés sur la piste en herbe pour présenter leur reprise. À l’issue de la première journée, le Lieutenant Colonel Thibaut Vallette en selle sur son olympique Qing du Briot*ENE-HN pointe en tête avec un total de 38.7 points de pénalité, devant les Allemands Bettina Hoy et Michael Jung, tenant du titre. Le couple tricolore double médaillé de Rio, Astier Nicolas et Piaf de B’Neville, pointe alors à la quatrième place.

La deuxième journée de dressage voit les Français reculer de quelques places et céder la tête à l’Australien Christopher Burton en selle sur Graf Liberty. Au provisoire, nos deux Français pointent respectivement septième et dixième.

Samedi, les cavaliers se sont préparés à une très grosse journée qui, à la vue du parcours de cross très exigeant, annonçait des bouleversements dans le classement général. Astier Nicolas et Piaf de B’Neville ont rapidement pris la mesure du parcours. Ils sont les premiers Tricolores à boucler le tour sans incident aux obstacles et avec quarante-huit secondes de temps dépassé. Ils sont imités par le doyen français Jean Teulère et son expérimenté Matelot du Grand Val. Le Lieutenant Colonel Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN parviennent également à boucler le parcours mais une erreur de tracé au moment de prendre une option sur le premier gué leur coûte vingt points de pénalité. Malgré cela, ils montrent tous deux leur grande qualité sur ce niveau de compétition et terminent leur premier cross 4* à la trente-sixième place au provisoire.

Sur les quatre-vingt-un couples au départ du cross, quarante-neuf parviennent à terminer le parcours, dont trente sans pénalité aux obstacles. Seuls deux couples réussissent à se jouer des difficultés du parcours, le champion olympique individuel Michael Jung et La Biosthetique Sam sont les premiers à dérouler sans accroc et dans le temps imparti. Le Néo-zélandais Tim Price en selle sur Xavier Faer bouclent également le parcours dans le temps imparti et sans la moindre pénalité, remontant de la trente-quatrième à la quatrième place au provisoire. L’Allemande Ingrid Klimke, deuxième après le dressage tient bon et avec seulement 3.2 points pour temps dépassé, elle reste juste devant son compatriote Michael Jung avec seulement 0.4 points d’avance.

Dimanche, le test final de saut d’obstacles s’est déroulé en deux parties. Les couples se sont élancés dans l’ordre inverse du classement provisoire. Dès 12h30, les cavaliers sont entrés dans l’arène devant des tribunes combles. L’écuyer du Cadre Noir Thibaut Vallette est le premier à remplir le contrat et réussit le parcours parfait dans le temps. Il remonte de neuf places et termine à la vingt-septième place du classement final. Jean Teulère et Matelot du Grand Val laissent quatre barres à terre malgré la fraîcheur du cheval au lendemain du cross et terminent finalement trente-et-unièmes. Astier Nicolas et Piaf de B’Neville, derniers à entrer en piste pour le France font deux fautes et reculent de quelques places, finissant à la quinzième place. Le suspense a tenu le public en haleine jusqu’au bout avec au final la première victoire à Badminton du champion Néo-zélandais Andrew Nicholson en selle sur Nereo. Il devance Michael Jung et son compatriote Tim Price.